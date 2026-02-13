Μαρκ Τέιτουμ: «Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία να αλλάξουμε το τοπίο του ευρωπαϊκού μπάσκετ!»

Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στις διαδικασίες και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προετοιμασία της λίγκας του NBA στην Ευρώπη.

Το NBA Europe μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, και ο Μαρκ Τέιτουμ αναφέρθηκε στις διαδικασίες γύρω από την προετοιμασία της νέας λίγκας στην Ευρώπη. Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA σχολίασε την πρόοδο που έχει συντελεστεί το τελευταίο διάστημα, καθώς και το πότε προγραμματίζεται η έναρξη της νέας λίγκας.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έγινε στο Λος Άντζελες προς τους Ευρωπαίους απεσταλμένους δημοσιογράφους, είπε: «Αρκετή πρόοδος έχει συντελεστεί μετά τους δύο αγώνες ΝΒΑ στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Μαζί με την FIBA, έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη ευκαιρία να αλλάξουμε το τοπίο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το format, τό οικονομικό κομμάτι και την δομή, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι η βασική επιθυμία μας είναι να επιτρέψουμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να είναι όσο ανταγωνιστικό και ισχυρό γίνεται σαν προϊόν, από εμπορικής αλλά και από αγωνιστικής πλευράς. Και να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε απ' αυτή την πρόοδο να επωφεληθεί ολόκληρο το οικοσύστημα. Και αναφέρομαι στους παίκτες, τους φιλάθλους αλλά και τις ομάδες. Αυτή είναι η ατζέντα μας και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι μπροστά σε αυτή την προοπτική. Η άλλη σημαντικη παράμετρος που θα ενισχυθεί από την δημιουργία της νέας λίγκας, έχει να κάνει με την δημιουργία εμπορικών ευκαιριών για τις ομάδες.

Μέσω αυτής της διαδρομής ανοίγει ο δρόμος για έξτρα επενδύσεις στις υποδομές. Για παράδειγμα έχουμε το "Basketball without Borders", στο οποίο μαζεύουμε τους πιο ταλαντούχους νεαρούς παίκτες απ' όλο τον κόσμο υπό την μορφή ενός άτυπου All Star Game για τις μικρές ηλικίες. Και εκεί ακριβώς θέλουμε να επενδύσουμε στην Ευρώπη, ώστε να προκύπτουν ολοένα και περισσότεροι παίκτες από την παραγωγική διαδικασία. Ήδη, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι δεκάδες πιθανοί επενδυτές έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και να ενισχύσουν τις ομάδες που θα πάρουν μέρος. Έχουμε προχωρήσει δίνοντας τους πρόσβαση στο προτεινόμενο business plan, στους κανονισμούς και το σύστημα διεξαγωγής. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά οι πρώτες συναντήσεις και συζητήσεις είναι κάτι περισσότερο από θετικές κι ελπιδοφόρες, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Ακόμη, άλλωστε, απαντούμε σε εύλογες ερωτήσεις, αλλά είμαστε μέσα στην αγορά και εισπράττουμε ένα πολύ θετικό αντίκτυπο. Όλα αυτά συμβαίνουν, λαμβάνοντας υπ' όψιν την άποψη της κοινής γνώμης και φυσικά εκείνη τον παικτών, ενώ είμαστε σε συνεχή επαφή με τον θεματοφύλακα του αθλήματος, την FIBA, για να είμαστε σίγουροι ότι σεβόμαστε τους διεθνείς κανονισμούς.

«Μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τη EuroLeague»

Σε ερώτηση για το αν η καλή σχέση και η μακρόχρονη συνεργασία του παρελθόντος με τον νέο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, μπορεί να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά, ώστε να αποφευχθεί το σχίσμα και να διοργανωθεί μία ενιαία μεγάλη και πανίσχυρη διοργάνωση: «Γνωρίζουμε καλά τον Τσους από την παλαιότερη συνεργασία μας και φυσικά μιλήσαμε μαζί του, του δώσαμε συγχαρητήρια και του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να μιλήσει με τις ομάδες που εκπροσωπεί, αλλά μαζί με την FIBA είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με την Euroleague και να συνεχίσουμε τον διάλογο, ώστε να βρούμε μία κοινή συνισταμένη. Αυτός ήταν πάντα ο στόχος μας και θα συνεχίσει να είναι και πιστεύω ότι η παρουσία του Τσους - που ξέρει καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ και γνωρίζει το ίδιο καλά και το ΝΒΑ - μπορεί να αποτελέσει μία γέφυρα που θα φέρει πολύ κοντά και τις τρεις πλευρές.»

Ερωτηθείς για το πως μπορούν να συνδεθούν μελλοντικά οι δύο λίγκες του ΝΒΑ σε Αμερική και Ευρώπη: «Πιστεύουμε ότι πέραν του μπορούμε να δημιουργήσουμε μία λίγκα με όλα τα χαρακτηριστικά του ΝΒΑ στην Ευρώπη, έχουμε στο μυαλό μας και την μελλοντική διασταύρωση των δύο λιγκών. Δηλαδή δεν βλέπουμε ως μακρινή την στιγμή που ομάδες από το ΝΒΑ θα πηγαίνουν στην Ευρώπη και αντίστροφα για να συμμετάσχουν σε τουρνουά προετοιμασίας, πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν, καθώς επίσης και την πρωταθλήτρια ομάδα της ευρωπαϊκής λίγκας να παίρνει το εισιτήριο της συμμετοχής της στο ΝΒΑ Cup. Γενικά όσο η ποιότητα του ΝΒΑ Europe θα μεγαλώνει, τόσο θα αυξάνεται η συχνότητα της διασταύρωσης των δύο λιγκών σε βάθος χρόνου.»

Ο Μαρκ Τέιτουμ κλήθηκε να σχολιάσει το αν θα υπάρχει ένα αντίτιμο συμμετοχής που θα πληρώσει κάθε ομάδα που θα πάρει μέρος: «Ναι ισχύει αυτό, ωστόσο αυτή η οικονομική δέσμευση θα καταστήσει τις ομάδες συνεταίρους με την λίγκα στην προσπάθεια να αναπτύξουμε και να μεγαλώσουμε το προϊόν. Επομένως οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να πληρώσουν ένα ποσό που θα καθορίσει η ίδια η αγορά. Σίγουρα ξέρουν ότι ότι μόνοι τους είναι ένα δημοφιλές brand, ταυτόχρονα όμως αποδέχονται ότι εμείς έχουμε την τεχνογνωσία για να γιγαντώσουμε αυτό το εγχείρημα.με τρόπο που θα αποφέρει κέρδη και ότι φέρνουμε τις σωστές εμπορικές αξίες που θα δώσουν ώθηση σε μία μακροπρόθεσμη επένδυση.»

Και πρόσθεσε: «Ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί στην Αγγλία μετά από μία δεκαετία, είναι αυτό του Καναδά, στον οποίο το πιο δημοφιλές άθλημα ήταν πάντα το χόκεϊ. Από τότε που βάλαμε στο ΝΒΑ τους Τορόντο Ράπτορς και τους Βανκούβερ Γκρίζλις, όμως, αυτό άρχισε να αλλάζει και πριν από μερικά χρόνια, φτάσαμε στο σημείο που οι πρώτοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Έκτοτε, έχει αυξηθεί σημαντικά ο ρυθμός των παικτών του ΝΒΑ που κατάγονται από τον Καναδά, που είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους μη Αμερικανούς στο πρωτάθλημα. Πάντα απαιτείται χρόνος για να επιτευχθεί κάτι, αλλά έχοντας μία ομάδα στα πόδια τους, βοήθησε τους Καναδούς να δουν διαφορετικά το άθλημα και να συνδεθούν περισσότερο με το προϊόν. Στην Αγγλία μπορεί να πάρει από 10 έως και 20 χρόνια, ωστόσο, ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το μπάσκετ και αν δημιουργήσουμε δύο ομάδες με τις οποίες οι φίλαθλοι θα νιώσουν πιο οικεία, τότε θα ξεκλειδώσουμε αυτή την υπάρχουσα διάθεση».

Η έναρξη της νέας λίγκας και οι κατηγορίες των επενδυτών

Σε ερώτηση για το πότε τοποθετείται η έναρξη της νέας λίγκας: «Αυτό που έχουμε πει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές μας είναι ότι θέλουμε να ξέρουμε πόσο ζεστά βλέπουν αυτό την ενδεχόμενη επένδυση, μέχρι το τέλος Μαρτίου. Ώστε να έρθουν και να μας πουν ότι "ενδιαφερόμαστε για αυτή την αγορά και με αυτά τα χρήματα"... Επομένως μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες, θα μπορέσουμε να ξέρουμε που βρισκόμαστε ώστε να υλοποιήσουμε τον αρχικό μας στόχο που είναι η έναρξη τον Οκτώβριο του 2027.»

Ακολούθως, μίλησε για τις κατηγορίες των επενδυτών: «Η πρώτη κατηγορία είναι οι υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ με μεγάλη παράδοση και ιστορία, η δεύτερη είναι οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που δεν έχουν μπασκετικά τμήματα και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και η τρίτη έχει να κάνει με τους επενδυτές που θέλουν να φτιάξουν από την αρχή ομάδες για να συμμετάσχουν.»

Σε ερώτηση για την μίνιμουμ χωρητικότητα των γηπέδων, επισήμανε: «Μία από τις απαιτήσεις που έχουμε από τους επενδυτές μας είναι να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι αγώνες να διεξάγονται σε top class περιβάλλον. Στο ΝΒΑ έχουμε τα πιο σύγχρονα γήπεδα, επομένως τα παιχνίδια του NBA Europe πρέπει να διεξάγονται σε ανάλογες εγκαταστάσεις που στην Ευρώπη μετα βίας υπάρχουν. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να υπάρχουν δύο ή τρία γήπεδα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, ώστε ο φίλαθλος να ζήσει μία κορυφαία εμπειρία έχοντας όλες τις ανέσεις».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ντόντσιτς σε επιχειρηματικό group για ομάδα από την Ρώμη: «Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι τέτοιο! Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε σε επικοινωνία μαζί του και είναι πολύ υποστηρικτικός ως προς αυτή την προοπτική. Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις και ο ίδιος πιστεύει ότι έχει φτάσει η ώρα της συνεργασίας του ΝΒΑ με το ευρωπαϊκό μπάσκετ».