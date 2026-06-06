O Εθνικός ενισχύεται με την Κίρα Κρίστμας

Η 29χρονη Κίρα Κρίστμας από τον Καναδά, είναι η πρώτη ηχηρή κίνηση από την ομάδα του Εθνικού Πειραιά.

Σε μια σημαντική ενίσχυση προχώρησε ο Εθνικός Πειραιά, αποκτώντας την Κίρα Κρίστμας. Η 29χρονη αριστερόχειρας περιφερειακή παίκτρια από τον Καναδά θα συνεχίσει την καριέρα της στη χώρα μας, έχοντας σημαντικές επιτυχίες με τον Ολυμπιακό, με σημαντικότερη την κατάκτηση του Champions League το 2022, ενώ την αγωνιστική σεζόν που ολοκληρώθηκε βρισκόταν στη Βουλιαγμένη.

Ο Εθνικός που κατέκτησε την 3η θέση στη Water Polo League γυναικών, θα συνεχίσει με τον Ορέστη Σαλάχα στην τεχνική ηγεσία, που ανανέωσε τη συνεργασία του,

H ανακοίνωση του Εθνικού

«Ο Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη διεθνή Καναδή αθλήτρια Kyra Christmas για την αγωνιστική περίοδο 2026 - 2027!

Η Kyra Christmas αποτελεί μία αθλήτρια με σπουδαία πορεία στο παγκόσμιο γυναικείο πόλο, έχοντας εκπροσωπήσει την Εθνική Ομάδα του Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2019 και το ασημένιο μετάλλιο στο World League του 2017.

Το ελληνικό κοινό τη γνωρίζει πολύ καλά από την επιτυχημένη παρουσία της στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε:

3 Πρωταθλήματα Ελλάδας

3 Κύπελλα Ελλάδας

2 Ευρωπαϊκά Super Cup

1 Champions League

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε για τον ΝΟ Βουλιαγμένης. Μία αθλήτρια με τεράστια ποιότητα, σπουδαίες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο και νοοτροπία πρωταθλητισμού έρχεται να ενισχύσει τον Εθνικό στη νέα αγωνιστική περίοδο, προσθέτοντας εμπειρία, προσωπικότητα και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο στο σύνολο του Ορέστη Σαλάχα».