Ο Αντετοκούνμπο έγινε μέτοχος στην ομάδα Γυναικών της Τσέλσι!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε στο μετοχικό σχήμα της ομάδας Γυναικών της Τσέλσι, ποζάροντας με τη φανέλα του συλλόγου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κλείσει τη σεζόν στο Μιλγουόκι, αφού η trade deadline εξέπνευσε δίχως να γίνει ανταλλαγή από τους Μπακς, και τα ξημερώματα της Κυριακής 8/2 ανακοίνωσε μέσω social media τη νέα επιχειρηματική δρατηριότητά του.

«Αισθάνομαι υπερηφάνεια και ιδιαίτερη τιμή που συνεργάζομαι με τον φίλο μου Άλεξις Οχάνιαν, συμμετέχοντας στην ομάδα ιδιοκτησίας της ομάδας Γυναικών της Τσέλσι, ενός ιστορικού συλλόγου που στηρίζεται στο πάθος, την αριστεία και μια σταθερά νικηφόρα κουλτούρα.

Η ιστορία της Τσέλσι είναι από μόνη της επιβεβαιώνει τη δυναμική και το κύρος της. Με μεγάλη προσμονή επιθυμώ να συμβάλω στο μέλλον της, στηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τον ουσιαστικό αντίκτυπο του γυναικείου αθλητισμού. Πρόκειται για φιλοδοξία, παρακαταθήκη και τη διαρκή προσπάθεια να οδηγηθεί το άθλημα σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα» ανέφερε στο μήνυμά του ο Αντετοκούνμπο.

Η Τσέλσι βρίσκεται στην τρίτη θέση του Πρωταθλήματος Γυναικών της Αγγλίας, έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς σε 14 αγώνες, και ακολουθεί την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι (39 βαθμοί σε 14 ματς) και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (31 βαθμοί σε 15 αγώνες).