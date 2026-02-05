Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει στους Μπακς για το υπόλοιπο της σεζόν και σύμφωνα με το Athletic, τα «Ελάφια» θα εξετάσουν εκ νέου τις επιλογές τους στην offseason.

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατέστησαν σαφές στις υπόλοιπες ομάδες της λίγκας ότι δεν έχουν πρόθεση να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν εκπνεύσει η NBA Trade Deadline 2026. Πρακτικά, λοιπόν, ο Greek Greak θα ολοκληρώσει τη σεζόν στα «Ελάφια» που, παρεμπιπτόντως, απέκτησαν μέσω trade τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Η περίπτωση του Αντετοκούνμπο ήρθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες για τους Γουόριορς, τους Χιτ και τους Τίμπεργουλβς, ωστόσο θα κλείσει τη χρονιά στους Μπακς που έχουν υποχωρήσει στην 12η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με απολογισμό 20 νίκες και 29 ήττες.

Σύμφωνα με το Athletic, οι Μπακς θα εξετάσουν πιθανή ανταλλαγή του Greek Freak στην offseason, όταν οι υπόλοιπες ομάδες θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στο ρόστερ τους και πιθανώς καλύτερες επιλογές για να πείσουν το Μιλγουόκι να τον παραχωρήσει.

H ίδια πηγή αναφέρει πως οι Μπακς θα μπορούσαν να ζητήσουν από τον Αντετοκούνμπο να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν για να μείνει υγιής, ωστόσο ο ίδιος σκοπεύει να αγωνιστεί μόλις αναρρώσει πλήρως από τη διάταση στον δεξιό γαστροκνήμιο, προκειμένου να βοηθήσει τα «Ελάφια» στην προσπάθειά τους να μπουν στα playoffs.