Με γκολ σε κάθε ημίχρονο η Άρσεναλ λύγισε με 3-0 τη Σάντερλαντ στο Λονδίνο και μετέφερε την πίεση στη Μάντσεστερ Σίτι. Φτιάχνει νικηφόρο σερί η Τσέλσι με τριάρα στη Γουλβς, γκέλαρε ξανά η Άστον Βίλα.

Και ξανά προς την κούπα τραβά! Η Άρσεναλ δείχνει να έχει ξεπεράσει τα σκαμπανεβάσματα των προηγούμενων εβδομάδων και με τη νίκη με 3-0 επί της Σάντερλαντ φτιάχνει σερί που ην κρατάει σε απόσταση από τους διώκτες της. Με πρωταγωνιστή τον Γιόκερες που πέτυχε δυο γκολ, οι Gunners πήραν το τρίποντο και ξέφυγαν προσωρινά στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι που δοκιμάζεται την Κυριακή (8/2) στο «Άνφιλντ».

Το δρόμο της νίκης άνοιξε ο Θουμπιμέντι στο 42΄, ο οποίος με ένα δυνατό συρτό σουτ έξω από την περιοχή στην κλειστή γωνία έγραψε το 1-0. Στο 66΄ήταν η σειρά του Γιόκερες να βρει δίχτυα, όταν ο Σουηδός υποδέχθηκε τη μπάλα στην καρδιά της άμυνας και με προβολή στην κλειστή γωνία ανέβασε τον δείκτη του σκορ. Το κερασάκι στην τούρτα είχε και πάλι την σφραγίδα του Σουηδού ο οποίος σκόραρε σε κενό τέρμα από ασίστ του Μαρτινέλι για να διαμορφώσει το τελικό 3-0.

Σούπερ Πάλμερ για την Τσέλσι

Ένας... Πάλμερ αρκούσε για να φέρει το τρίποντο στην Τσέλσι, το τέταρτο στη σειρά που έχουν πανηγυρίσει οι Μπλε στην Premier League. Με χατ τρικ του Άγγλου μεσοεπιθετικού η ομάδα του Ροζένιορ πήρε τη νίκη με 3-1 επί τους ουραγού Γουλβς και παρέμεινε στο κυνήγι της πρώτης τετράδας από το -2. Ο Πάλμερ με δυο εύστοχα πέναλτι στο 13΄και το 35΄έχτισε γερές βάσεις για το διπλό, τις οποίες χαλύβδωσε ακόμα περισσότερο στο 38΄όταν εκτέλεσε τον Ζοσέ Σα με άψογο τελείωμα. Το β΄μέρος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Λύκους απλώς να μειώνουν σε 3-1 στο 54΄με σκόρερ τον Αροκοντάρε και να παραμένουν στην τελευταία θέση.

Νίκη - ανάσα για τη Γουέστ Χαμ

Στη μάχη της παραμονής η Γουέστ Χαμ επικράτησε εκτός έδρας της Μπέρνλι με 2-0, με βασικό στο αρχικό σχήμα τον Μαυροπάνο. Οι Hammers βρίσκονται στην 18η θέση και στο -3 από τη σωτηρία. Οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο σκορ με ατομική ενέργεια του Σάμερβιλ, ενώ στο 26' ο Καστεγιάνος με κεφαλιά στη δεξιά γωνία έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Η Μπέρνλι είχε καλές στιγμές που θα μπορούσε να μειώσει αλλά δεν το κατάφερε και το σκορ έμεινε αμετάβλητο μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Νέο στραβοπάτημα για την Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα γκέλαρε ξανά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπόρνμουθ αποσπώντας την ισοπαλία με 1-1 και έχασε ευκαιρία να πατήσει στη τριάδα. Στον αντίποδα οι Cherries έχοντας στην αποστολή τους τον Μανδά, είναι στην 11η θέση με 33 βαθμούς. Στο 22' οι Villans άνοιξαν το σκορ με τον Ρότζερς, που εκτέλεσε στο δεξί παραθυράκι, αλλά η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 55'. Ο Ράγιαν πήρε το ριμπάουντ μες στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό 1-1.

«Χαμογέλασε» η τύχη στην Έβερτον

Η Έβερτον χαμογέλασε σήμερα, καθώς επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 της Φούλαμ και ανέβηκε στην 7η θέση. Αρχικά οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ με αυτογκόλ του Μικολένκο στο 18ο λεπτό. Όμως στο 75' ο Ντιούσμπερι Χολ έφερε το ματς στα ίσα εκτελώντας χαμηλά στην δεξιά γωνία για το 1-0. Στο 83' ο Ο' Μπράιαν πήρε την κεφαλιά αλλά κόντραρε στον Λένο, ο οποίος χρεώθηκε το αυτογκόλ και διαμορφώθηκε το τελικό 2-1.