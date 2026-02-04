Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει το βράδυ της Πέμπτης 5/2 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου για τις ομάδες που καλούνται να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season.

Η τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά τους «μνηστήρες» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν η πληροφορία που μετέδωσε ο Μαρκ Στάιν σχετικά με το «πακέτο» που δίνουν οι Γουόριορς στο Μιλγουόκι, προσφέροντας τον Ντρέιμοντ Γκριν, τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, τον Μπράντον Ποντζιέμσκι, καθώς και draft picks α’ γύρου για τον Greek Freak.

Σε κάθε περίπτωση, τα «Ελάφια» αναμένεται να ακούσουν τις προσφορές των Γουόριορς, των Μαϊάμι Χιτ, των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και άλλων ομάδων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Ο Greek Freak, τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/2) βρέθηκε στο Fiserv Forum, όπου οι Μπακς επικράτησαν των Μπουλς και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στη regular season.

Πάντως ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε μια αινγματική ανάρτηση στα social media. «Χωρίς μολύβι, αλλά εξακολουθώ να τραβάω όλη την προσοχή», έγραψε στο Instagram ο Αντετοκούνμπο, που αποτελεί το μεγαλύτερο όνομα ενόψει trade deadline.