Οι Μπακς έδωσαν τέλος στο αρνητικό σερί, αφού επιβλήθηκαν των Μπουλς με 131-115 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στην κανονική περίοδο.

Ο Κάιλ Κούζμα ισοφάρισε το season high στο σκοράρισμα με 31 πόντους για τα «Ελάφια», που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-15 χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak παραμένει εκτός δράσης, ωστόσο βρέθηκε στο Fiserv Forum, με την περίπτωσή του να εμπλέκεται σε διάφορα πιθανά trades.

Για τους Μπακς, εκτός ήταν επίσης οι Κέβιν Πόρτερ Jr., Μπόμπι Πόρτις και Γκάρι Χάρις, ενώ ο Ράιαν Κόλινς γέμισε τη στατιστική του με 21 πόντους, 10 ασίστ και επτά ριμπάουντ. Παρεμπιπτόντως, οι γηπεδούχοι έκαναν season high με 23 τρίποντα, σουτάροντας με 60.5%. Από την άλλη πλευρά, ο Μάτας Μπουζέλις πέτυχε 22 πόντους, ενώ ο Κόμπι Γουάιτ έκανε double-double με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Σικάγο απέκτησε τον πλέι μέικερ Μάικ Κόνλι από τους Τίμπεργουλβς και τον κόμπο γκαρντ Τζέιντεν Άιβι από τους Πίστονς, με τους Κέβιν Χέρτερ και Ντάριο Σάριτς να μετακομίζουν στο Ντιτρόιτ. Επίσης, έστειλε τον Νίκολα Βούτσεβιτς και ένα pick β’ γύρου στους Σέλτικς, αποκτώντας τον Ανφέρνι Σάιμονς και ένα pick β’ γύρου.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-24, 77-52, 105-89, 131-115.