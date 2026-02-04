Οι Κλίπερς παραχώρησαν τον Τζέιμς Χάρντεν στους Καβαλίερς για τον Ντάριους Γκάρλαντ και ένα pick β' γύρου.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να έχουν περιθώριο έως τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season και ο Τζέιμς Χάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Οι Κλίπερς έστειλαν τον «Μούσια» στους Καβς για τον Ντάριους Γκάρλαντ και ένα pick β' γύρου. Στα 36 του χρόνια, ο Χάρντεν μέτρησε φέτος 25.4 πόντους, 8.1 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ σε 44 συμμετοχές με τους Καλιφορνέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην ένατη θέση της κατάταξης στη Δύση, με ρεκόρ 23-26.

Ο Χάρντεν μπήκε στο NBA το 2009 ως Νο. 3 του Draft από την Οκλαχόμα και αγωνίστηκε διαδοχικά στους Θάντερ (2009-2012), Ρόκετς (2012-2021), Νετς (2021/22), Σίξερς (2022/23) και Κλίπερς, χωρίς ωστόσο να έχει κατακτήσει το πολυπόθητο πρωτάθλημα. Το 2018 αναδείχθηκε MVP της regular season, έχει συμμετάσχει σε 11 All-Star Game, ενώ για τρεις συνεχόμενες χρονιές (2018-2020) αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο NBA.

Από την άλλη πλευρά, ο Γκάρλαντ σημείωσε 18 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ σε 26 αγώνες με τους Καβαλίερς που συνεχίζουν από την πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 30-21.