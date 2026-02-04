Τζέιμς Χάρντεν: Έγινε trade στους Καβαλίερς!
Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να έχουν περιθώριο έως τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season και ο Τζέιμς Χάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Οι Κλίπερς έστειλαν τον «Μούσια» στους Καβς για τον Ντάριους Γκάρλαντ και ένα pick β' γύρου. Στα 36 του χρόνια, ο Χάρντεν μέτρησε φέτος 25.4 πόντους, 8.1 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ σε 44 συμμετοχές με τους Καλιφορνέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην ένατη θέση της κατάταξης στη Δύση, με ρεκόρ 23-26.
Ο Χάρντεν μπήκε στο NBA το 2009 ως Νο. 3 του Draft από την Οκλαχόμα και αγωνίστηκε διαδοχικά στους Θάντερ (2009-2012), Ρόκετς (2012-2021), Νετς (2021/22), Σίξερς (2022/23) και Κλίπερς, χωρίς ωστόσο να έχει κατακτήσει το πολυπόθητο πρωτάθλημα. Το 2018 αναδείχθηκε MVP της regular season, έχει συμμετάσχει σε 11 All-Star Game, ενώ για τρεις συνεχόμενες χρονιές (2018-2020) αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο NBA.
Από την άλλη πλευρά, ο Γκάρλαντ σημείωσε 18 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ σε 26 αγώνες με τους Καβαλίερς που συνεχίζουν από την πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 30-21.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.