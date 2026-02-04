Η trade deadline στο NBA ολοκληρώνεται στις 5 Φεβρουαρίου και οι Γουόριορς δείχνουν έτοιμοι να κάνουν all-in για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να έχουν περιθώριο έως τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κινούνται δυναμικά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσφέροντας στο Μιλγουόκι τον Ντρέιμοντ Γκριν, τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, τον Μπράντον Ποντζιέμσκι, καθώς και draft picks α’ γύρου για τον Greek Freak.

Σε κάθε περίπτωση, τα «Ελάφια» αναμένεται να ακούσουν τις προσφορές των Γουόριορς, των Μαϊάμι Χιτ, των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και άλλων ομάδων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Ο Greek Freak, τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/2) βρέθηκε στο Fiserv Forum, όπου οι Μπακς επικράτησαν των Μπουλς και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στη regular season.

Οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-15 χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος φέτος μετράει 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ σε 30 συμμετοχές.