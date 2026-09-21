Το Αthletic έφτιαξε τη λίστα από τις φανέλες των παικτών του ΝΒΑ που σίγουρα θα αποσυρθούν τα επόμενα χρόνια.

Αποτελεί ύψιστη τιμή για έναν παίκτη να δει τη φανέλα του να αποσύρεται από κάποια ομάδα και να ανεβαίνει ψηλά στην οροφή του γηπέδου δίπλα σε άλλους θρύλους. Το Athletic προέβλεψε τις φανέλες των παικτών του ΝΒΑ που σίγουρα θα αποσυρθούν.

Στη λίστα υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φυσικά, καθώς οι Μπακς στο μέλλον θα αποσύρουν τη φανέλα του. Είναι άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία τους και τους οδήγησε στο πρωτάθλημα το 2021. Πλέον θα προσπαθήσει να πάρει άλλον τίτλο στους Χιτ.

Πάντως στην παρακάτω λίστα υπάρχουν και παίκτες που θα δουν τις φανέλες του να αποσύρονται από δύο ομάδες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Καουάι Λέοναρντ, ο Κέβιν Ντουράντ και ο Λούκα Ντόντσιτς.