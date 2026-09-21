NBA: Η λίστα του Athletic με τις φανέλες των παικτών που θα αποσυρθούν
Αποτελεί ύψιστη τιμή για έναν παίκτη να δει τη φανέλα του να αποσύρεται από κάποια ομάδα και να ανεβαίνει ψηλά στην οροφή του γηπέδου δίπλα σε άλλους θρύλους. Το Athletic προέβλεψε τις φανέλες των παικτών του ΝΒΑ που σίγουρα θα αποσυρθούν.
Στη λίστα υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φυσικά, καθώς οι Μπακς στο μέλλον θα αποσύρουν τη φανέλα του. Είναι άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία τους και τους οδήγησε στο πρωτάθλημα το 2021. Πλέον θα προσπαθήσει να πάρει άλλον τίτλο στους Χιτ.
Πάντως στην παρακάτω λίστα υπάρχουν και παίκτες που θα δουν τις φανέλες του να αποσύρονται από δύο ομάδες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Καουάι Λέοναρντ, ο Κέβιν Ντουράντ και ο Λούκα Ντόντσιτς.
- Ντέιμιαν Λίλαρντ, No. 0, Μπλέιζερς
- Τζέισον Τέιτουμ, No. 0, Σέλτικς & Τζέιλεν Μπράουν, No. 7, Σέλτικς
- Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, No. 2, Θάντερ
- Καουάι Λέοναρντ, No. 2, Σπερς και Ράπτορς
- Κάιρι Ίρβνγκ, No. 2, Καβαλίερς
- Άντονι Ντέιβις, No. 3, Λέικερς
- Άντονι Έντουαρντς, No. 5, Τίμπεργουλβς
- ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, No. 10, Ράπτορς
- Τζέιλεν Μπράνσον, No. 11, Νικς
- Κλέι Τόμπσον, No. 11, Γουόριορς
- Τζέιμς Χάρντεν, No. 13, Ρόκετς
- Νίκολα Γιόκιτς, No. 15, Νάγκετς
- Τζοέλ Εμπίντ, No. 21, Σίξερς
- Τζίμι Μπάτλερ, No. 22, Χιτ
- Ντρέιμοντ Γκριν, No. 23, Γουόριορς
- ΛεΜπρόν Τζέιμς, No. 23, Καβς και Λέικερς
- Στεφ Κάρι, No. 30, Γουόριορς
- Γιάννης Αντετοκούνμπο, No. 34, Μπακς
- Κέβιν Ντουράντ, No. 35, Θάντερ και Γουόριορς
- Λούκα Ντόντσιτς, No. 77, Μάβερικς και Λέικερς
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