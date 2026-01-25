NBA: Ο Χέρτερ έβαλε το σουτ της ζωής του, περίπατοι για Χιτ, Καβαλίερς
Μεγάλα παιχνίδια είχαμε τα ξημερώματα στο NBA, όπου πέραν από τη νίκη των Λέικερς, είχαμε θετικά αποτελέσματα επίσης για τους Μπουλς, τους Χιτ και τους Καβαλίερς.
- Δάκρυσε το Σικάγο: Στον ουρανό του United Center η φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ
- Ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν έστειλε μήνυμα στον Ρόουζ: «Είμαι περήφανος για σένα, ανυπομωνώ να δω τη φανέλα σου δίπλα στη δική μου»
- Στο πάνθεον: Ο Ντέρικ Ρόουζ δίπλα σε Τζόρνταν και Πίπεν
Μπουλς - Σέλτικς 114-111
Σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Ντέρικ Ρόουζ, οι Μπουλς δεν γινόταν να χάσουν. Και έτσι κι έγινε.
Οι Ταύροι, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, επικράτησαν των Μπόστον Σέλτικς με 114-111, χάρη στο τεράστιο τρίποντο του Κέβιν Χέρτερ 2 δέκατα του δευτερολέπτου πριν το φινάλε.
Κορυφαίος των Μπουλς ήταν ο Κόμπι Γουάιτ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 7 ασίστ, ενώ η συγκλονιστική εμφάνιση του Τζέιλεν Μπράουν, που είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ δεν ήταν αρκετή για τους Σέλτικς.
Τζαζ Χιτ 116-147
Οι Μιάμι Χιτ διέλυσαν τους Τζαζ μέσα στη Γιούτα με 116-147 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 24-22. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι έμειναν στο 15-31.
Ο Αντεμπάγιο ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 26 πόντους, ενώ μάζεψε και 15 ριμπάουντ για την ομάδα του Μαϊάμι, ενώ ο Γιόβιτς πρόσθεσε 23 πόντους. Για τους Τζαζ triple-double σημείωσε ο Νούρκιτς με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ.
Μάτζικ - Καβαλίερς 105-119
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πέρασαν κι εκείνοι άνετα από το Ορλάντο, επικρατώντας των Μάτζικ με 105-119. Η ομάδα από το Οχάιο ανέβηκε έτσι στο 27-20, με τους Μάτζικ να πέφτουν στο 23-21.
Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 36 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Καβαλίερς, με τον Πάολο Μπανκέρο να παλεύει για τους Μάτζικ, έχοντας 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω για την ομάδα του.
