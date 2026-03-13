Ακόμη ένα σόου από τον Λούκα Ντόντσιτς είναι γεγονός! Οι Λέικερς επικράτησαν των Μπουλς με 142-130 και πέτυχαν την 4η συνεχόμενη νίκη τους.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ, όμως οι «λιμνάνθρωποι» πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρόσωπο στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο και ουσιαστικά... καθάρισαν το παιχνίδι.
Ο Λούκα Ντόντσις για ακόμη μία φορά μετέτρεψε σε... σόου την εμφάνισή του, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 51 πόντους (8/17 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 8/9 βολές), 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ και πέτυχε ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της ομάδας τους Λος Άντζελες.
New Lakers career-high unlocked 🔓 pic.twitter.com/iJvlA4BeCz— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 13, 2026
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γκίντεϊ με 27 πόντους, 15 ασίστ και 8 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-26, 67-62, 108-98, 142-130
