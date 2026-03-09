Ο Γουέστμπρουκ υπέγραψε τη νίκη των Κινγκς επί των Μπουλς με τον Γκίντι να γράφει τη δική του ιστορία στο Σικάγο, ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ σταμάτησε το εκτός έδρας σερί των Χόρνετς.

Κινγκς - Μπουλς 126-110

Triple double υπ' αριθμόν «208» για τον vintage Ράσελ Γουέστμπρουκ στη νίκη των Κινγκς επί των Μπουλς με 126-110. Ο έμπειρος γκαρντ είχε 23 πόντους, 12 ασίστ και 11 ριμπάουντ απέναντι στο Σικάγο και ήταν εκείνος που ηγήθηκε της ομάδας του σε αυτό το παιχνίδι. Αν και οι Κινγκς δεν έχουν να κυνηγήσουν τίποτε απολύτως καθώς διαθέτουν το χειρότερο ρεκόρ στο NBA έως τώρα με 15-50. Πρώτος σκόρερ ωστόσο ήταν ο Μαξίμ Ρεινόντ με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για τους Σικάγο Μπουλς την παράσταση έκλεψε ο Τζος Γκίντι ο οποίος είχε με τη σειρά του triple double με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Με αυτήν την επίδοση ξεπέρασε τον Σκότι Πίπεν στην 2η θέση με τα περισσότερα triple double ως παίκτης των Μπουλς φτάνοντας τα 16 και πλέον... βρίσκεται στο κατόπι του Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε πετύχει 28 triple double.

Σανς - Χόρνετς 111-99

Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν εκείνος που... έκοψε τον βήχα στους Σάρλοτ Χόρνετς όσον αφορά το σερί που είχαν «χτίσει» στα εκτός έδρας παιχνίδια. Συγκεκριμένα μετρούσαν 10 σερί νίκες μακριά από τη Σάρλοτ αλλά ο σταρ των Σανς είχε διαφορετική άποψη και φρόντισε να τους σταματήσει το σερί. Συγκεκριμένα πέτυχε 30 πόντους και 10 ασίστ και πρωτοστάτησε στη νίκη της ομάδας του με 111-99. Οι Κόλιν Γκιλέσπι και Τζέιλεν Γκριν συμπλήρωσαν ιδανικά τον Μπούκερ σημειώνοντας από 24 πόντους ο καθένας. Για τη Σάρλοτ, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ οι Μπρίτζες και Κνούπελ πρόσθεσαν από 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Μπλέιζερς - Πέισερς 131-111

Την 9η σερί ήττα γνώρισαν οι Ιντιάνα Πέισερς στο Όρεγκον από τους Μπλέιζερς (131-111) και πλέον έχουν το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 15-49. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πόρτλαντ ήταν ο Σκουτ Χέντερσον, ο οποίος είχε 28 πόντους (ρεκόρ σεζόν) ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ οι Τζρου Χόλιντεϊ και Τζέραμι Γκραντ πρόσθεσαν από 21 πόντους ο καθένας. Για την ομάδα της Ιντιανάπολις, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέι Χαφ είχε άλλους 16 πόντους.