Ο Ντέρικ Ρόουζ, ένα από τα μεγαλύτερα «what if» στην ιστορία του ΝΒΑ, είδε την φανέλα του να αποσύρεται να κοσμεί πλέον τον ουρανό του United Center των Σικάγο Μπουλς.

Πλέον το νούμερο 1 θα βρίσκεται για πάντα δίπλα στο 23 του Μάικλ Τζόρνταν, στο 33 του Σκότι Πίπεν, στο 4 του Τζέρι Σλόαν και στο 10 του Μπομπ Λοβ, όπου μαζί με τα μπάνερ των Φιλ Τζάκσον, Τζέρι Κράους και Τζόνι Κερ, θα αποτελούν για πάντα την περηφάνια του Σικάγο και των Μπουλς.

Η τελετή έγινε μετά το τέλος του αγώνα των Μπουλς απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, όπου η νίκη των Ταύρων με το νικητήριο καλάθι του Ερτέρ ήρθε σε δεύτερη μοίρα.

To United Center ήταν κατάμεστο,με τους φίλους των Μπουλς να αποθεώνουν τον Ντέρικ Ρόουζ, τον παίκτη που τους έκανε να πιστέψουν ξανά στο όνειρο, αλλά και να δακρύσουν όταν η μοίρα του επεφύλασε τόσο άσχημο παιχνίδι, με τους τραυματισμούς να μην του επιτρέπουν ποτέ να πιάσει το ταβάνι του.

Παρόντες ήταν πολλοί οι συμπαίκτες του Ντέρικ Ρόουζ στα χρόνια του στους Μπουλς, όπως ο Γιοακίμ Νόα, ο Ταζ Γκίμπσον, ο Λουόλ Ντένγκ, αλλά και ο κόουτς Tομ Τίμποντο. Όλοι ήταν εκεί για το «παιδί του Σικάγο» και όλοι δάκρυσαν όταν είδαν τη φανέλα του ψηλά.

Πιο πολύ από όλους όμως δάκρυσε η οικογένεια του Ντέρικ Ρόουζ, που ήταν δίπλα του στα δύσκολα και στα καλά του και, όπως είπε ο ίδιος, αποτελούν το μεγάλο στίριγμά του.