Ο Ντέρικ Ρόουζ είδε την φανέλα του να ανεβαίνει στον ουρανό του Uniter Center, μπαίνοντας δίπλα σε αυτές τεράστιων ονομάτων, όπως των Τζόρνταν, Πίπεν και όχι μόνο!

Το νούμερο 1 του Ντέρικ Ρόουζ θα κοσμεί για πάντα τον ουρανό του United Center, με το παιδί του Σικάγο να μπαίνει ανάμεσα σε θρύλους των Μπουλς.

Ποιοι είναι όμως οι άλλοι θρύλοι που βρίσκονται στον ουρανό του γηπέδου των Σικάγο Μπουλς; Ας τους δούμε αναλυτικά, διότι δεν είναι μόνο οι Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν σε αυτό το Πάνθεον...

Αναλυτικά οι θρύλοι των Μπουλς δίπλα στη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ:

Μάικλ Τζόρνταν 1984-1993, 1995-1998

Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο απόλυτος θρύλος του ΝΒΑ, οδήγησε τους Μπουλς σε έξι πρωταθλήματα, έγινε παγκόσμιο σύμβολο του μπάσκετ και όρισε μια ολόκληρη εποχή με απαράμιλλο ανταγωνιστικό πνεύμα και ηγεσία. Πέρασε συνολικά 13 χρόνια στο Σικάγο, όπου μέτρησε 31.5 πόντους, 6.3 ασίστ, 5.4 ριμπάουντ και 2.5 κλεψίματα σε 930 ματς. Είναι ένας από τους κορυφαίους 50 στην ιστορία του NBA, αλλά και ένας εκ των κορυφαίων 75. Αναδείχθηκε MVP 5 φορές, MVP των τελικών 6, ήταν ρούκι της χρονιάς, αμυντικός της χρονιάς, έπαιξε σε 12 All Star Games, όντας 3 φορές ο MVP, 9 φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας, 10 φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας και 2 φορές νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων

Σκότι Πίπεν 1987-1998, 2004

Ο Σκότι Πίπεν υπήρξε ο ιδανικός συμπαίκτης του Τζόρνταν, θεμέλιος λίθος της δυναστείας, ελίτ αμυντικός, all around φόργουορντ και καθοριστικός σε έξι τίτλους με μπασκετικό IQ υψηλό επίπεδο και διάρκεια. Μέτρησε 17.7 πόντους. 6.7 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ και 2.1 κλεψίματα σε 856 αγώνες. Είναι κι εκείνος ένας από τους κορυφαίους 50 στην ιστορία του NBA, αλλά και ένας εκ των κορυφαίων 75. Μέλος της καλύτερης πεντάδας 3 φορές, μέλος της δεύτερης 2 και της τρίτης άλλες τόσες. Ήταν 7 φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας, μια φορά της δεύτερης, μια φορά MVP All Star Game και 7 φορές All Star.

Τζέρι Σλόαν 1967-1976

Ο Τζέρι Σλόαν αποτέλεσε σύμβολο σκληράδας και συνέπειας στην δεκαετία που φόρεσε την φανέαλα των Σικάγο Μπουλς. Ήταν 4 φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας, 2 φορές μέλος της δεύτερης και 2 φορές All Star. Έπαιξε σε 696 παιχνίδια με τους Μπουλς, μετρώντας 14.7 πόντους και 7.7 ριμπάουντ.

Μπομπ Λοβ 1969-1977

Ο Μπομπ Λοβ υπήρξε από τους πρώτους μεγάλους σταρ και σκόρερ της ομάδας του Σικάγο. Αγωνίστηκε με τους Μπουλς 9 σεζόν, στις οποίες μέτρησε 21.3 πόντους και 6.8 ριμπάουντ. Ήταν 2 φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας, 3 φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης αμυντικής πεντάδας και 3 φορές All Star.

Φιλ Τζάκσον 1988-1998

Ο Φιλ Τζάκσον είναι ο άνθρωπος που ό,τι και να πούμε για αυτόν είναι λίγο. Αρχιτέκτονας της μεγαλύτερης δυναστείας των Μπουλς, οδήγησε την ομάδα σε έξι πρωταθλήματα, εφαρμόζοντας το triangle offense και αφήνοντας ανεξίτηλο προπονητικό αποτύπωμα στο ΝΒΑ.

Τζέρι Κράους 1985-2003

Ο Τζέρι Κράους ήταν ο άνθρωπος πίσω από τη δημιουργία της δυναστείας, ο general manager που συνέθεσε το ιστορικό ρόστερ, παίρνοντας καθοριστικές αποφάσεις για τους έξι τίτλους των Μπουλς. Μπορεί στο «Last Dance» να δέχθηκε αρκετό hate από πολλούς αστέρες των τότε Μπουλς, όμως η προσφορά του δεν αναιρείται με τίποτα.

Τζόνι Κερ 1966-2009

Ο Red Kerr υπήρξε ιστορική μορφή των Σικάγο Μπουλς, ο πρώτος προπονητής τους και μετέπειτα η χαρακτηριστική φωνή της ομάδας για δεκαετίες στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Το όνομά του τιμάται στο United Center για τη συνολική προσφορά του στον οργανισμό ακόμη και σήμερα.