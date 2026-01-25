Ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο GOAT Μάικλ Τζόρνταν, είχε ένα ξεχωριστό μήνυμα για τον Ντέρικ Ρόουζ.

Ο Ντέρικ Ρόουζ, το παιδί του Σικάγο, είδε την φανέλα του να ανεβαίνει στον ουρανό του Uniter Center, δίπλα σε αυτές των Τζόρναν, Πίπεν και όχι μόνο, Ο GOAT, λοιπόν, είχε ένα ξεχωριστό μήνυμα να στείλει στον «D-Rose».

Ο Μάικλ Τζόρνταν έστειλε με βίντεο ένα μήνυμα στον Ντέρικ Ρόουζ, στο οποίο τόνιζε το πόσο υπερήφανος είναι για εκείνον, ενώ δήλωσε πως ανυπομωνεί να δει από κοντά τη φανέλα του δίπλα στην δική του.

Το μήνυμα του Μάικλ Τζόρνταν για τον Ντέρικ Ρόουζ:

Michael Jordan has a message for D-Rose 🐐 pic.twitter.com/l1K2hz7Y4C January 24, 2026

«Ντέρικ, συγχαρητήρια για την απόσυρση της φανέλας σου. Χαίρομαι πολύ για σένα», είπε ο Τζόρνταν και συμπλήρωσε. «Είχες μια απίστευτη καριέρα. Εκπροσώπησες πραγματικά την πόλη του Σικάγο, τους Σικάγο Μπουλς, την οικογένειά σου και τον ίδιο σου τον εαυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι πολύ περήφανος για σένα και πολύ χαρούμενος για αυτή την ξεχωριστή σου βραδιά. Ανυπομονώ να έρθω στο United Center και να δω τη φανέλα σου να κρέμεται εκεί, δίπλα στη δική μου».