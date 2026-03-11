Triple double ο Ντόντσιτς, ρεκόρ καριέρας με 41 πόντους ο Μπουζέλις

Το triple double του Λούκα Ντόντσιτς έκανε την διαφορά στο ματς των Λέικερς με τους Τίμπεργουλβς, ενώ μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Μπουζέλις κόντρα στους Γουόριορς ευστοχώντας και σε κρίσιμο τρίποντο. Νίκες για Σίξερς, Ρόκετς, Πίστονς.

Λέικερς - Τίμπεργουλβς 120-106

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να «γράφει» triple double στην στατιστική του έχοντας 31 πόντους, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ και τον Όστιν Ριβς να παίρνει φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο σημειώνοντας τους 29 από τους 31 πόντους του, οι Λέικερς έφτασαν στη νίκη επί των Τίμπεργουλβς στο (θεωρητικά) ντέρμπι της Δυτικής Περιφέρειας με 120-106. Με αυτή τη νίκη οι Λέικερς σκαρφάλωσαν στην 4η θέση με 40-25 ρεκόρ και «έπιασαν» την Μινεσότα. Για τους «Λύκους», οι οποίοι είχαν μόλις 10/40 τρίποντα, ο Έντουαρντς είχε μεν 14 πόντους αλλά και μόλις 1/10 έξω από τα 7.25 μέτρα.

Γουόριορς - Μπουλς 124-130

«A night to remember» για τον rookie Μάντας Μπουζέλις, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ καριέρας απέναντι στους Γουόριορς οδηγώντας τους Μπουλς στη νίκη με 130-124 μέσα στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Λιθουανός rookie πέτυχε 41 πόντους έχοντας 16/28 εντός παιδιάς και 6 ριμπάουντ, με αποτέλεσμα να κλέψει το «γεμάτο» παιχνίδι του Τζος Γκίντι, ο οποίος πρόσθεσε ένα ακόμα trple double στο ενεργητικό του με 21 πόντους, 17 ασίστ και 13 ριμπάουντ! Από τους Γουόριορς τέσσερις παίκτες πέτυχαν από 17 πόντους και δη οι Σάντος, Πορζίνγκις, Κράιερ και Σπένσερ.

Σίξερς - Γκρίζλις 139-129

Από την Παρτίζαν πίσω στο NBA και μάλιστα πραγματοποιώντας τρομερές εμφανίσεις! Ο λόγος για τον Καμ Πέιν, ο οποίος επέστρεψε στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη και πήρε τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Στην αναμέτρηση κόντρα στους Γκρίζλις ήρθε από τον πάγκο και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 32 πόντους με 8/8 τρίποντα (!) και 10 ασίστ. Ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ είχε άλλους 30 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους νικητές ενώ ακολούθησαν οι Γκράιμς (23π.) και Έντζκομπ (21π.) Για την ομάδα του Μέμφις ο Τάι Τζερόμ σημείωσε 26 πόντους με 8 ασίστ.

Νετς - Πίστονς 100-138

Καταιγιστικοί ήταν οι Πίστονς στο Μπρούκλιν διαλύοντας τους Νετς με 138-110 χάρη (κυρίως) στο εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο όπου είχαν προηγηθεί με 73-40! Ο Κέιντ Κάνιγχαμ είχε γεμάτο double double με 21 πόντους (4/5τρ.) και 15 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιλεν Ντούρεν με 26 πόντους (9/10 δίποντα, 8/10 βολές). Το Ντιτρόιτ έφτασε στο 46-18 ρεκόρ και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της Ανατολικής Περιφέρειας, επιστρέφοντας παράλληλα και στις νίκες ύστερα από τέσσερις σερί ήττες. Για την ομάδα του Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ σημείωσε 19 πόντους.

Χοκς - Μάβερικς 124-112

Την 7η σερί νίκη σημείωσαν οι Ατλάντα Χοκς, οι οποίοι επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 124-112 φτάνοντας στο 34-31 ρεκόρ. Ο Νίκελ Αλεξάντερ-Γουόκερ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά για την ομάδα του έχοντας 29 πόντους με 5/8 τρίποντα, ενώ ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε από τη πλευρά του άλλους 27 πόντους με 10/18 εντός παιδιάς, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Πολύ καλή και η παρουσία του Οκόνγκβου με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, την ώρα που για λογαριασμό των Μάβερικς ο Κλέι Τόμπσον είχε 21 πόντους με 5/11 τρίποντα.

Ρόκετς - Ράπτορς 113-99

Με τριάδα-φωτιά οι Ρόκετς επικράτησδαν των Ράπτορς εντός έδρας με 113-99. Ο Κέβιν Ντουράντ οδήγησε την κούρσα των σκόρερ έχοντας 29 πόντους με 12/16 εντός παιδιάς και 8 ριμπάουντ, με τους Έιμιν Τόμπσον και Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ να προσθέτουν από 23 πόντους ο καθένας. Double double για τον Αλπερέν Σενγκούν με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για την ομάδα του Τορόντο, οι Μπάρετ και Μπαρνς σημείωσαν από 25 και 24 πόντους αντίστοιχα.

Μπλέιζερς - Χόρνετς 101-103

Οι Σάρλοτ Χόρνετς κατάφεραν να περάσουν από το Πόρτλαντ και να αυξήσουν τη διαφορά από τους Μιλγουόκι Μπακς στις πέντε νίκες όσον αφορά την 10η θέση και την είσοδο στο Play-In της Ανατολικής Περιφέρειας. Ο Μπράντον Μίλερ είχε 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ όντας ο καλύτερος των νικητών, με τους Κνούπελ (15π., 4/8τρ.) και Μπολ (14π., 4ριμπ., 4ασ.) να τον ακολουθούν. Για την ομάδα των Μπλέιζερς οι οποίοι έχουν 31-35 ρεκόρ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέραμι Γκραντ με 24 πόντους και 7/10 εντός παιδιάς, ενώ άλλους 22 πόντους και 7 ασίστ ειχε ο Ντένι Άβντιγια.

Κινγκς - Πέισερς 114-109

Οι Κινγκς επικράτησαν των Πέισερς εντός έδρας στο ματς «μονόφθαλμος εναντίον τυφλού» και τους απέκλεισαν και μαθηματικά από οποιαδήποτε διεκδίκηση τη φετινή σεζόν. Ο Ντέβιν Κάρτερ είχε 24 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ για την ομάδα της Ιντιανάπολις καλύτερος ήταν ο Άαρον Νέσμιθ με 29 πόντους.