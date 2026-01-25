Μάβερικς - Λέικερς 110-116: Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν έκαναν την ανατροπή
Ο Λούκα Ντόντσιτς, στην δεύτερη επιστροφή του στο Ντάλας, έφυγε νικητής, καθώς οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς στην επικράτηση κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς με 110-116.
- Δάκρυσε το Σικάγο: Στον ουρανό του United Center η φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ
- Ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν έστειλε μήνυμα στον Ρόουζ: «Είμαι περήφανος για σένα, ανυπομωνώ να δω τη φανέλα σου δίπλα στη δική μου»
- Στο πάνθεον: Ο Ντέρικ Ρόουζ δίπλα σε Τζόρνταν και Πίπεν
Μετά από ένα ημίχρονο στο οποίο οι Λέικερς είχαν τον έλεγχο και προηγήθηκαν στην ανάπαυλα με 52-65, στο δεύτερο οι Μάβερικς πάτησαν γκάζι και έκαναν την ανατροπή. Με επιμέρους 35-14 στην τρίτη περίοδο, οι Τεξανοί πήραν τα ηνία και έκλεισαν το δωδεκάλεπτο με το υπέρ τους 87-79.
Εκεί ήταν η ώρα να βγούνε μπροστά οι Ντόντσιτς και Τζέιμς. Με 9 πόντους πόντους ο ένας και 11 ο άλλος, έφεραν τούμπα το παιχνίδι, με τους Μάβερικς να μην μπορούν να απαντήσουν. Κάπως έτσι, το τελικό 110-116 βρήκε τους Λέικερς να πανηγυρίζουν και τους Μάβερικς να μαζεύουν τα κομμάτια τους
Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πριν την έναρξη του αγώνα αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του, τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 39 λεπτά συμμετοχής. Από 17 πρόσθεσαν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ρούι Χατσιμούρα και από 13 οι Μάρκους Σμαρτ και Τζέικ ΛαΡάβια.
Ο Μαξ Κρίστι σταμάτισε στους 24 πόντους για τους Μάβερικς, με τον Μάρσαλ να προσθέτει άλλους 21 και τον Γουίλιαμς 20. Στους 16 ο Κούπερ Φλαγκ, με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Λέικερς ανέβηκαν στο 27-17, ενώ οι Μάβερικς υποχώρισαν στο 19-27.
Τα δωδεκάλεπτα: 28-37, 52-65, 87-79, 110-116
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.