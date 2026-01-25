Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε για δεύτερη φορά ως αντίπαλος στο Ντάλας, με τον Σλοβένο να οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Λέικερς στη νίκη απέναντι στους Μάβερικς με 110-116.

Μετά από ένα ημίχρονο στο οποίο οι Λέικερς είχαν τον έλεγχο και προηγήθηκαν στην ανάπαυλα με 52-65, στο δεύτερο οι Μάβερικς πάτησαν γκάζι και έκαναν την ανατροπή. Με επιμέρους 35-14 στην τρίτη περίοδο, οι Τεξανοί πήραν τα ηνία και έκλεισαν το δωδεκάλεπτο με το υπέρ τους 87-79.

Εκεί ήταν η ώρα να βγούνε μπροστά οι Ντόντσιτς και Τζέιμς. Με 9 πόντους πόντους ο ένας και 11 ο άλλος, έφεραν τούμπα το παιχνίδι, με τους Μάβερικς να μην μπορούν να απαντήσουν. Κάπως έτσι, το τελικό 110-116 βρήκε τους Λέικερς να πανηγυρίζουν και τους Μάβερικς να μαζεύουν τα κομμάτια τους

Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πριν την έναρξη του αγώνα αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του, τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 39 λεπτά συμμετοχής. Από 17 πρόσθεσαν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ρούι Χατσιμούρα και από 13 οι Μάρκους Σμαρτ και Τζέικ ΛαΡάβια.

Ο Μαξ Κρίστι σταμάτισε στους 24 πόντους για τους Μάβερικς, με τον Μάρσαλ να προσθέτει άλλους 21 και τον Γουίλιαμς 20. Στους 16 ο Κούπερ Φλαγκ, με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Λέικερς ανέβηκαν στο 27-17, ενώ οι Μάβερικς υποχώρισαν στο 19-27.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-37, 52-65, 87-79, 110-116