Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «AS» η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πιο κοντά στο νέο πρότζεκτ του NBA Europe. Όλα αυτά μετά την ανανέωση της 10ετούς άδειας της Μπαρτσελόνα με τη EuroLeague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ιστορική στροφή σύμφωνα με ισπανικά μέσα, καθώς πλησιάζει στην... αγκαλιά του NBA Europe. Όπως μεταφέρουν οι πληροφορίες, ο ισπανικός σύλλογος εμφανίζεται έτοιμος να δώσει το «πράσινο φως» για συμμετοχή στη νέα διοργάνωση που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027 κι όλα αυτά μάλιστα μετά την ανανέωση του 10ετούς συμβολαίου της Μπαρτσελόνα με τη EuroLeague.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες της ισπανικής «AS», η Ρεάλ έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές της με το NBA και είναι κοντάνα αποδεχθεί την πρόταση της νέας λίγκας, αφήνοντας πίσω της τη EuroLeague, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι συμφωνημένο. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και όλα δείχνουν πως διαμορφώνεται μια συνεργασία που μπορεί να αλλάξει συνολικά τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η πλευρά του NBA Europe, εκμεταλλευόμενη τους αγώνες κανονικής περιόδου που θα διεξαχθούν στην Ευρώπη σε Βερολίνο (15/01) και Λονδίνο (18/01), έχει ξεκινήσει επαφές με επενδυτές και συλλόγους για τη δημιουργία της νέας λίγκας και βρίσκεται σε διάλογο με ομάδες προκεμένου να λάβουν μόνιμη άδεια συμμετοχής, αλλά και να αποτελέσουν ηχηρά ονόματα, όπως στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ίδια στιγμή, η EuroLeague κινείται σε παράλληλη τροχιά, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη δέσμευση των ομάδων-μετόχων της για την περίοδο 2026-2036 μετά και την απόφαση της Μπαρτσελόνα να παραμείνει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Να υπενθυμίσουμε ότι η νέα λίγκα προβλέπεται να αποτελείται από 16 ομάδες: 12 με μόνιμη άδεια και τέσσερις μέσω πρόκρισης μέσω του Basketball Champions League και των εγχώριων πρωταθλημάτων.

Στην ίδια κατεύθυνση με τους Καταλανούς βρίσκεται και η Φενέρμπαχτσε, η υπογραφή της οποίας αποτελεί... τυπική διαδικασία, σε αντίθεση με την Βιλερμπάν η οποία θα «αποχαιρετήσει» την Euroleague από την επόμενη αγωνιστική σεζόν.