Ο Ουέιντ Μπάλντγουιν μίλησε στο Basketball Sphere για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, το μέλλον του στη Φενέρμπαχτσε και εξήγησε γιατί έχει επιπλέον κίνητρο όταν αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Φενέρμπαχτσε δοκιμάζεται στο Βελιγράδι το βράδυ της Παρασκευής (13/3, 21:00) με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα, για την 31η αγωνιστική και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν μίλησε στο Basketball Sphere κάνοντας κατάθεση ψυχής.

Ο Αμερικανός γκαρντ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους σκόρερ της EuroLeague και με την τουρκική ομάδα θα προσπαθήσει να διευρύνει το εντυπωσιακό σερί των 19 συνεχόμενων νικών σε πρωτάθλημα και Euroleague.

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλό για την EuroLeague το γεγονός ότι μία ή και οι δύο σερβικές ομάδες συγκαταλέγονται στις δυνατές της διοργάνωσης. Κάνει το πρωτάθλημα πιο συναρπαστικό. Σε κάνει να θέλεις πραγματικά να παίξεις σε τέτοιες ατμόσφαιρες και απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Ανυπομονούμε για ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως οι Τζάρεντ Μπάτλερ, Τζόρνταν Νουόρα, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τσίμα Μονέκε. Η ομάδα τους είναι γεμάτη ταλέντο. Ο προπονητής Σάσα Ομπράντοβιτς φαίνεται να έχει δώσει επιπλέον ενέργεια σε σχέση με τον προκάτοχο του Ιωάννη Σφαιρόπουλο. Από έξω φαίνεται ότι η ομάδα έχει ανεβασμένη ψυχολογία. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για οποιονδήποτε τους αντιμετωπίζει» υποστήριξε ο Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Στη συνέχεια, ο Μπόλντγουιν αναφέρθηκε στον Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος εντυπωσιάζει στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη, όπως και ο συμπαίκτης του στη Φενέρμπαχτσε Τάλεν Χόρτον-Τάκερ.

«Δεν έχω δει πολύ τον Μπάτλερ, παρακολουθώ κυρίως τα στατιστικά. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα τον δω από κοντά και θα παίξω εναντίον του. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει τον σεβασμό των συμπαικτών και των φιλάθλων του. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο για έναν Αμερικανό παίκτη, ειδικά για έναν ρούκι. Να κερδίσει το κοινό. Φαίνεται πως το έχει καταφέρει και κάνει εξαιρετική σεζόν. Ανυπομονώ για αυτή τη μονομαχία» επισήμανε.

Κατόπιν, σχολίασε τη φθίνουσα πορεία της Παρτίζαν τη φετινή σεζόν, για την οποία παρατήρησε: «Αν δεις τι περίμεναν όλοι από την Παρτίζαν στην αρχή της σεζόν, όλα ουσιαστικά κατέρρευσαν. Υπήρξαν προβλήματα με τραυματισμούς, όπως του Κάρλικ Τζόουνς, η ασταθής συμμετοχή του Τζαμπάρι Πάρκερ, ενώ και ο Άιζακ Μπόνγκα δεν ήταν συνεχώς υγιής. Επιπλέον έχασαν τον αρχηγό τους Βάνια Μαρίνκοβιτς με σοβαρό τραυματισμό. Δεν βρήκαν ποτέ ρυθμό μέσα στη σεζόν. Μερικές φορές απλώς συμβαίνουν όλα τα κακά μαζί».

Στην ερώτηση γιατί επέλεξε τη Φενέρμπαχτσε, από τη στιγμή που το καλοκαίρι του 2024 ήταν από τους πιο περιζήτητους ελεύθερους παίκτες, εξήγησε: ««Οι επιλογές μου ήταν οι Λος Άντζελες Κλίπερς στο NBA, η επιστροφή στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε. Τελικά επέλεξα τη Φενέρμπαχτσε...».

Μετά την επιλογή του κατέκτησε αμέσως την EuroLeague. Παρότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε πιο αργά, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική κατάσταση.

«Το σημείο καμπής ήταν όταν καταλάβαμε τους ρόλους μας. Είχαμε αρκετούς νέους παίκτες, νεότερους και λιγότερο έμπειρους στην EuroLeague. Περάσαμε μια περίοδο προσαρμογής, αλλά εξελιχθήκαμε γρήγορα. Τώρα τρέχουμε ένα σερί 19-2 στα τελευταία παιχνίδια και έχουμε βρει ρυθμό».

Μετά τις αποχωρήσεις των Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μάρκο Γκούντουριτς, ο ρόλος του έγινε ακόμη πιο ουσιαστικός.

«Ήρθα ως ένας από τους κορυφαίους free agents μαζί με παίκτες όπως ο Evan Fournier. Κατέκτησα την EuroLeague στην πρώτη μου χρονιά και τώρα θέλω να το επαναλάβω. Παράλληλα στοχεύω και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Φέτος είμαι πρώτος στην ομάδα στην αξιολόγηση σε πόντους και ασίστ, ενώ έχουμε και την πρώτη θέση. Έχω αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη».

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν έχει ζήσει έντονες στιγμές απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, ειδικά μετά το νικητήριο σουτ που πέτυχε στο Telekom Center Athens.

«Όλα ξεκίνησαν από τη σειρά με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ το 2024. Εκείνη τη χρονιά ένιωθα ότι ήμουν ο καλύτερος παίκτης της EuroLeague. Λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με τον πόλεμο στο Ισραήλ παίζαμε και προπονούμασταν στο Βελιγράδι, αλλά παρ’ όλα αυτά ήμασταν στις κορυφαίες ομάδες. Στα playoffs αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό, τον οποίο είχαμε κερδίσει δύο φορές στην κανονική περίοδο» θυμάται ο Αμερικανός άσος.

Και προσθέτει: «Στο πρώτο παιχνίδι έπαθα θλάση στον δικέφαλο και δεν μπόρεσα να συνεχίσω τη σειρά. Προσπάθησα να επιστρέψω στο τέταρτο παιχνίδι και τραυματίστηκα ξανά. Εκείνη τη χρονιά πίστευα πραγματικά ότι μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι το τρόπαιο και να επιστρέψουμε στο Final Four, κάτι που η Μακάμπι δεν είχε καταφέρει από το 2014. Ο Παναθηναϊκός στάθηκε εμπόδιο σε αυτό και αυτό πονάει. Κάθε φορά που παίζω εναντίον τους, αυτές οι αναμνήσεις επιστρέφουν. Στην αρχή της φετινής σεζόν, μετά τη νίκη τους στην έδρα μας, έμειναν πάνω στο σήμα του γηπέδου και δεν πήγαν στη γραμμή για χειραψία. Αυτό προκάλεσε την αντίδρασή μου μετά το νικητήριο σουτ».

Στις προβλέψεις του για το Final Four και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν, είπε: «Θα είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να μας νικήσει τρεις φορές σε μια σειρά. Ο Ολυμπιακός έχει επίσης εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις. Η Βαλένθια είναι πολύ σκληρή ομάδα και μπορεί να κάνει την έκπληξη. Και ο Παναθηναϊκός, αν βρει ρυθμό, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος».

Όσο για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP), πιθανότατα θα πάει σε κάποιον από τη Φενέρμπαχτσε. «Στην ομάδα μας κάθε βράδυ μπορεί να ξεχωρίσει διαφορετικός παίκτης εγώ, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ή κάποιος άλλος όπως ο Ντέβονμ Χολ, αλλά πρώτα πρέπει να φτάσουμε εκεί» κατέληξε.

