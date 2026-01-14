«Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε ότι δεν κλείνει την πόρτα του NBA Europe, το νέο συμβόλαιο έχει ρήτρα αποδέσμευσης»
Η Μπαρτσελόνα παραμένει κανονικά στην Euroleague ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και η Ρεάλ, με την τελική απόφαση των Μαδριλένων να εκκρεμεί αλλά να είναι ίδια με αυτήν της μεγάλης της αντιπάλου. Ειδικά μετά και την απόφαση της Μπαρτσελόνα για το νέο 10ετές συμβόλαιο.
Η AS τοποθετήθηκε επί του θέματος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε πως δεν κλείνει την πόρτα στο ΝΒΑ, κάνοντας λόγο για το exit fee αν φύγει κάποια ομάδα από τη Euroleague.
«Όπως έχει επιβεβαιώσει η Μπαρτσελόνα στην EFE, αυτή η ανανέωση δεν σημαίνει ότι ο σύλλογος κλείνει την πόρτα στο NBA στην Ευρώπη. Αντίθετα, η πρόθεσή τους είναι να κρατήσουν όλα τα πιθανά σενάρια ανοιχτά: να εξασφαλίσουν μια θέση στον κορυφαίο πανευρωπαϊκό θεσμό, ενώ περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για το μελλοντικό εγχείρημα. Η ανανέωση περιλαμβάνει ρήτρα εξαγοράς, η οποία υπήρχε ήδη, που επιτρέπει στους συλλόγους να τερματίσουν το συμβόλαιο με ποινή δέκα εκατομμυρίων ευρώ», αναφέρεται.
