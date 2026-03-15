Ρεάλ - Γέιδα 95-78: Με ασύλληπτο δεύτερο δεκάλεπτο «καθάρισε» με Μαλεντόν
Με επιμέρους σκορ 31-9 στην 2η περίοδο του αγώνα στην «Movistar Arena» η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε εύκολα την Γέιδα και έφτασε στο 20-2 ρεκόρ.
Φυσικα παραμένει στην 1η θέση της κατάταξης στην ACB έχοντας απόσταση τεσσάρων νικών από την 2η Βαλένθια η οποία έχει 16-6.
Ο Τεό Μαλεντόν ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Οκέκε (14π.), Λάιλς (12π.-11ριμπ.), Αλμάνσα (11π.)
Το ημίχρονο έκλεισε στο +21 για τους Μαδριλένους, οι οποίοι έβαλαν και τις βάσεις για την τελική επικράτηση.
Για λογαριασμό της Γέιδα, ξεχώρισαν οι Γκόλομαν (19π.) και Σούρνα (17π.)
Τα δεκάλεπτα: 16-17, 47-26, 75-53, 95-78.
