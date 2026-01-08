Ο Ντοκ Ρίβερς στήριξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αναφέρθηκε στα λάθη των διαιτητών, που δε χρέωσαν με flagrant τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Ένα σκληρό φάουλ του Ντρέιμοντ Γκριν πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, στην αναμέτρηση των Γουόριορς με τους Μπακς.

Ο Γιάννης ήταν έξαλλος με τους διαιτητές που δεν έδωσαν flagrant στον αντίπαλό του, μετά την αγκωνιά στο πρόσωπό του. Με τον Ντοκ Ρίβερς να ακολουθεί στο ίδιο μήκος κύματος.

Ο προπονητής των Μπακς έκανε το δικό του ξέσπασμα, με αφορμή τα σφυρίγματα των διαιτητών και ειδικότερα αυτά που δε δόθηκαν από τα σκληρά φάουλ του Γκριν.

«Σκέφτηκα ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε καλή δουλειά. Αλλά, ακούστε, πιστεύω επίσης ότι έμπειρες ομάδες σαν κι αυτή τη γλιτώνουν με τέτοια πράγματα. Το πώς δεν εξετάζεις το αντιαθλητικό φάουλ είναι γελοίο, έτσι δεν είναι; Και ακούστε, είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ντρέιμοντ Γκριν πριν το πω αυτό. Αλλά έδωσαν τεχνική ποινή στο πρώτο ημίχρονο στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Αφού ο Ντρέιμοντ Γκριν κουνούσε τα χέρια του προς τους διαιτητές, τους φώναζε. Υπήρχε ξεκάθαρο αντιαθλητικό φάουλ, δεν το εξέτασαν καν» είπε αρχικά ο Ντοκ Ρίβερς.

Ο οποίος αποκάλυψε και μια συζήτηση που είχε με τους διαιτητές στο ημίχρονο, όπου μάλιστα άπαντες παραδέχτηκαν πως υπήρξε flagrant στον Γιάννη.

«Και μετά, και οι τρεις τους, βγήκαν στο ημίχρονο και είπαν “φίλε, το χάσαμε αυτό. Ήταν αντιαθλητικό. Έπρεπε να το είχαμε εξετάσει”. Η μόνη μου ερώτηση είναι: “Λοιπόν, τι κοιτάζατε; Δηλαδή, σφυρίξατε φάουλ, άρα είδατε κάτι". Μετά ο Πόρτερ μου είπε “με το ζόρι είπα κάτι στον διαιτητή και πήρα τεχνική”. Ακούω αυτόν να τους βρίζει και να μη γίνεται τίποτα. Οπότε αυτό είναι απογοητευτικό».