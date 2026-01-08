Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights του απέναντι στους Γουόριορς
Παρότι οι Μπακς είχαν καλή εικόνα για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, λύγισαν από τους Γουόριορς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παλεύει αλλά να μην καταφέρνει να πανηγυρίσει τελικά τη νίκη.
Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται ακόμα υπό περιορισμό λεπτών, μετά τον τραυματισμό του. Απέναντι στους Γουόριορς αγωνίστηκε για 31 λεπτά, μοιάζοντας ασταμάτητος στο παρκέ σε αυτά.
Με τον Greek Freak να σκοράρει 34 πόντους, βάζοντάς τα και με τον Ντρέιμοντ Γκριν, που έπαιξε σκληρά και κατέθεσε το συνηθισμένο του trash talk στο παρκέ.
Μοναδικό ψεγάδι στη στατιστική του Γιάννη οι 2/7 βολές που ευστόχησε.
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Γουόριορς
- Πόντοι - 34
- Λεπτά - 31
- Δίποντα - 13/18
- Τρίποντα - 2/4
- Βολές - 2/7
- Ριμπάουντ - 10
- Ασίστ - 5
- Λάθη - 2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.