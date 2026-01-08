Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε με 34 πόντους την αναμέτρηση απέναντι στους Γουόριορς, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα για τους Μπακς. Δείτε τα highlights με τις καλύτερες στιγμές του.

Παρότι οι Μπακς είχαν καλή εικόνα για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, λύγισαν από τους Γουόριορς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παλεύει αλλά να μην καταφέρνει να πανηγυρίσει τελικά τη νίκη.

Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται ακόμα υπό περιορισμό λεπτών, μετά τον τραυματισμό του. Απέναντι στους Γουόριορς αγωνίστηκε για 31 λεπτά, μοιάζοντας ασταμάτητος στο παρκέ σε αυτά.

Με τον Greek Freak να σκοράρει 34 πόντους, βάζοντάς τα και με τον Ντρέιμοντ Γκριν, που έπαιξε σκληρά και κατέθεσε το συνηθισμένο του trash talk στο παρκέ.

Μοναδικό ψεγάδι στη στατιστική του Γιάννη οι 2/7 βολές που ευστόχησε.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Γουόριορς