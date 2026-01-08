Έξαλλος ο Γιάννης με το φάουλ του Γκριν: Τα.. έψαλε στους διαιτητές για flagrant

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν έξαλλος με τα φάουλ που έκανε ο Ντρέιμοντ Γκριν, τα οποία δεν τιμωρούσαν οι διαιτητές στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Γουόριορς.

Το παιχνίδι των Μπακς απέναντι στους Γουόριορς, ήταν για πολλούς λόγους δύσκολο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αφού δεν είναι μόνο ο περιορισμός των λεπτών του, μετά τον τραυματισμό, αλλά και το ότι είχε να αντιμετωπίσει τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο Greek Freak εκνευρίστηκε μετά από ένα φάουλ του Γκριν στη δεύτερη περίοδο. Πηγαίνοντας προς το καλάθι, ο Γκριν έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στην προσπάθεια για λέι απ, με τον αγκώνα του πάνω στο πρόσωπο του Αντετοκούνμπο.

Αυτό φώναζε και ο Γιάννης στους διαιτητές, με το «on my face» να περνάει από τα μικρόφωνα. Ο ίδιος τα είπε για λίγο σε ήρεμο τόνο με τον Γκριν, αλλά ήταν δυσαρεστημένος με την απόφαση να μη δοθεί flagrant το συγκεκριμένο φάουλ.

Σε μία από τις επόμενες κατοχές, φώναξε έντονα προς τους διαιτητές για καλάθι και φάουλ, σκοράροντας ξανά στο πρόσωπο του Γκριν, που συνέχιζε το trash talking.