Έξαλλος ο Γιάννης με το φάουλ του Γκριν: Τα.. έψαλε στους διαιτητές για flagrant
Το παιχνίδι των Μπακς απέναντι στους Γουόριορς, ήταν για πολλούς λόγους δύσκολο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αφού δεν είναι μόνο ο περιορισμός των λεπτών του, μετά τον τραυματισμό, αλλά και το ότι είχε να αντιμετωπίσει τον Ντρέιμοντ Γκριν.
Ο Greek Freak εκνευρίστηκε μετά από ένα φάουλ του Γκριν στη δεύτερη περίοδο. Πηγαίνοντας προς το καλάθι, ο Γκριν έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στην προσπάθεια για λέι απ, με τον αγκώνα του πάνω στο πρόσωπο του Αντετοκούνμπο.
Αυτό φώναζε και ο Γιάννης στους διαιτητές, με το «on my face» να περνάει από τα μικρόφωνα. Ο ίδιος τα είπε για λίγο σε ήρεμο τόνο με τον Γκριν, αλλά ήταν δυσαρεστημένος με την απόφαση να μη δοθεί flagrant το συγκεκριμένο φάουλ.
Σε μία από τις επόμενες κατοχές, φώναξε έντονα προς τους διαιτητές για καλάθι και φάουλ, σκοράροντας ξανά στο πρόσωπο του Γκριν, που συνέχιζε το trash talking.
Η κόντρα Αντετοκούνμπο και Γκριν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.