Με τον Στεφ Κάρι να κάνει μαγικά πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Γουόριορς υπέταξαν τους Μπακς (120-113) παρά τους 34 πόντους του ασταμάτητου Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπρεπε να τα βάλει με όλους τους Γουόριορς (19-18), αλλά ο Στεφ Κάρι ήταν μαγικός και με ένα δικό του ξέσπασμα, υπέταξε τους Μπακς (16-21) με 120-113.

Μπορεί οι Μπακς να είχαν βελτιωμένη εικόνα, ο Γιάννης παρά τον περιορισμό του χρόνου συμμετοχής του να ήταν ανίκητος με 34 πόντους, αλλά στο φινάλε και πάλι γνώρισαν την ήττα. Συμπαραστάτης του Greek Freak ο Κέβιν Πόρτερ Τζ. με 15 πόντους και 9 ασίστ, ενώ και ο Ράιαν Ρόλινς πέτυχε άλλους 16.

Ένα ξέσπασμα του Στεφ Κάρι στην τρίτη περίοδο ήταν αρκετό για να ανοίξει τη διαφορά και να τη στείλει στους 16 (98-82, 36') πόντους. Έτσι, οι Μπακς έπρεπε να ρισκάρουν, ο Αντετοκούνμπο άφησε τον Ντρέιμοντ Γκριν να σουτάρει, αλλά εκείνος σκόραρε δύο μακρινά σουτ και ακολούθησε ο Ντι'Αντονι Μέλτον.

Με τον Ντρέιμοντ Γκριν, μάλιστα, να αρχίζει και το αγαπημένο του trash talking απέναντι στον σούπερ σταρ των Μπακς. Στο φινάλε οι Μπακς έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια, με μπροστάρη και πάλι τον Γιάννη μείωσαν στους 7 (118-111 με 1'43'' για το τέλος), αλλά Μπάτλερ και Κάρι έδωσαν τη χαριστική βολή.

Ο Κάρι σκόραρε 31 πόντους με 12/21 εντός παιδιάς, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ άλλους 22 έφερε από τον πάγκο ο Μέλτον. Στους 21 σταμάτησε ο Μπάτλερ και στους 14 ο Γκριν, με 3/8 τρίποντα.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τα 31 λεπτά έφτασε ο Αντετοκούνμπο, που συνεχίζει να βρίσκεται σε περιορισμό λεπτών μετά τον τραυματισμό του. Σε αυτό το διάστημα, όμως, έμοιαζε ασταμάτητος με 34 πόντους, μετρώντας 13/18 δίποντα και 2/4 τρίποντα, αλλά και 2/7 βολές.

Παράλληλα, μάζεψε 10 ριμπάουντ για να ολοκληρώσει το double double, ενώ είχε 5 ασίστ και 2 λάθη.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-31, 64-53, 98-82, 120-113