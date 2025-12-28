«Είσαι καλύτερος από αυτό»: Ο Γουάιτ αποκάλυψε τι είπε στον Γιάννη
Το κάρφωμα «ανεμόμυλος» του Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Μπουλς, δημιούργησε μία μίνι ένταση στο παρκέ.
- Μπουλς - Μπακς 103-112: Επιστροφή με «διπλό» ο Γιάννης που άγγιξε την 30άρα
- Αντετοκούνμπο: Άναψαν τα αίματα στο Σικάγο - Έξαλλοι οι Μπουλς με το κάρφωμα «ανεμόμυλο»
- Αντετοκούνμπο: Τα highlights της επιστροφής του μετά τον τραυματισμό
Ο Greek Freak, παρότι το ματς είχε κριθεί, κάρφωσε στον αιφνιδιασμό στα τελευταία δευτερόλεπτα, για να βάλει την υπογραφή του με 29 πόντους στο «διπλό».
Ωστόσο, οι παίκτες των Μπουλς, με πρώτους τους Νίκολα Βούτσεβιτς και Κόμπι Γουάιτ, έσπευσαν να του ζητήσουν τον λόγο. Με τον δεύτερο να αναφέρεται σε όσα είπε στον Γιάννη, πλησιάζοντάς τον στο κέντρο του παρκέ.
«Δεν έπρεπε να καρφώσει την μπάλα, είναι ασέβεια προς το παιχνίδι. Του είπα "αδερφέ, είσαι καλύτερος από αυτό. Το παιχνίδι έχει τελειώσει, γιατί χρειάζεται να το κάνεις;". Είναι θέμα σεβασμού» ήταν τα λόγια του Κόμπι Γουάιτ.
Με τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει τη δική του εξήγηση, τονίζοντας ότι έπρεπε να δείξει στους συμπαίκτες του πως χρειάζεται να... λερώσουν τα χέρια τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.