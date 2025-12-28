Ο Κόμπι Γουάιτ έδωσε τη δική του εκδοχή, σχετικά με το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο που έφερε αναστάτωση στο παρκέ, αναφέροντας τι του είπε όταν τον πλησίασε.

Το κάρφωμα «ανεμόμυλος» του Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Μπουλς, δημιούργησε μία μίνι ένταση στο παρκέ.

Ο Greek Freak, παρότι το ματς είχε κριθεί, κάρφωσε στον αιφνιδιασμό στα τελευταία δευτερόλεπτα, για να βάλει την υπογραφή του με 29 πόντους στο «διπλό».

Ωστόσο, οι παίκτες των Μπουλς, με πρώτους τους Νίκολα Βούτσεβιτς και Κόμπι Γουάιτ, έσπευσαν να του ζητήσουν τον λόγο. Με τον δεύτερο να αναφέρεται σε όσα είπε στον Γιάννη, πλησιάζοντάς τον στο κέντρο του παρκέ.

«Δεν έπρεπε να καρφώσει την μπάλα, είναι ασέβεια προς το παιχνίδι. Του είπα "αδερφέ, είσαι καλύτερος από αυτό. Το παιχνίδι έχει τελειώσει, γιατί χρειάζεται να το κάνεις;". Είναι θέμα σεβασμού» ήταν τα λόγια του Κόμπι Γουάιτ.

Με τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει τη δική του εξήγηση, τονίζοντας ότι έπρεπε να δείξει στους συμπαίκτες του πως χρειάζεται να... λερώσουν τα χέρια τους.