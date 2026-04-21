Ο Μπίλι Ντόνοβαν αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή των Σικάγο Μπουλς ύστερα από έξι χρόνια.

Οι Σικάγο Μπουλς έμειναν εκτός Play-In, τερματίζοντας στη 12η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 31-51, και ο Μπίλι Ντόνοβαν αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή των «Ταύρων».

Οι Μπουλς κατέστησαν σαφές ότι ο οργανισμός επιθυμούσε την παραμονή του 60χρονου προπονητή, μετά από εκτεταμένες αλλαγές στο διοικητικό τους σχήμα. Ωστόσο, ο Ντόνοβαν είχε οψιόν στο συμβόλαιό του για την επόμενη σεζόν και επέλεξε να παραιτηθεί έπειτα από εκτενείς συναντήσεις με την ιδιοκτησία του οργανισμού την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Ο Μπίλι Ντόνοβαν ανέλαβε τους Μπουλς το 2020, υπογράφοντας αρχικά για τέσσερα χρόνια και 24 εκατομμύρια δολάρια. Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε πολυετή επέκταση, όμως η παρουσία του στο Σικάγο ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Εξάλλου, είχε δεχθεί ενδιαφέρον ενώ βρισκόταν ακόμη υπό συμβόλαιο με τους Μπουλς, από τους Νιου Γιορκ Νικς την περασμένη offseason και από το Νορθ Καρολάινα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, όμως ολοκλήρωσε τη χρονιά στους «Ταύρους», οι οποίοι απέτυχαν να προκριθούν στην postseason.