Οι Σίξερς επικράτησαν των Μπακς στη Φιλαδέλφεια με 126-106, βάζοντας τέλος στην... καταστροφική σεζόν της ομάδας από το Μιλγουόκι.

Η ομάδα από τη Φιλαδέλφεια, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, αναγκάζοντας τα «Ελάφια» να σκοράρουν μόλις 16 πόντους στο τρίτο 12λεπτο και 28 στο 4ο, έφτασαν άνετα προς τη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Μάξεϊ με 21 πόντους, ενώ από τους Μπακς ξεχώρισε ο Ράιαν με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Χρόνο συμμετοχής πήραν και οι Άλεξ και Θανάσης Αντετοκούνμπο, με αμφότερους να συμπληρώνουν από 8 πόντους, ενώ ο Θανάσης είχε και 6 ασίστ σε 27:10 λεπτάσ συμμετοχής.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-39, 58-75, 96-91, 126-106

Λέικερς - Τζαζ: 131-107

Οι Λέικερς επικράτησαν των Τζαζ με 131-107, κλείνοντας την κανονική περίοδο με εμφατικό τρόπο.

Η ομάδα από το Λος Άντζελες επέβαλλε την κυριαρχία της, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα, έχοντας ως κορυφαίο τον Έιτον που τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-22, 62-45, 95-74, 131-107