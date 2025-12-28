Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Είμαι εδώ, ασέβεια αυτή η ερώτηση»
Οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αν αυτό θα είναι στο Μιλγουόκι και τους Μπακς οργιάζουν, με τον ίδιο όμως να δίνει ξεκάθαρη απάντηση.
Ο Greek Freak επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του και υπέγραψε το «διπλό» των Μπακς στην έδρα των Μπουλς, με τους ρεπόρτερ να τον ρωτάνε για το μέλλον του. Ο ίδιος, ενοχλημένος να ακούει διαρκώς την ίδια ερώτηση, τόνισε πως πρέπει να σταματήσουν να έχουν τη συγκεκριμένη απορία, αναφέροντας πως αυτό που γίνεται είναι ασέβεια.
Η απάντηση του Αντετοκούνμπο για το μέλλον του
«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα.
Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για μένα για να έρθουν εδώ και να πουν "Δεν θέλω να είμαι εδώ". Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω τη φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα».
Giannis shut down a reporter that asked if he wants to be in Milwaukee:— Bucks Lead (@BucksLead) December 28, 2025
"I'm here. I'm here. I'm here. Don't ask me that question. I'm here. It's disrespectful towards myself and my teammates. I wear that jersey every single day. Disrespectful towards the organization, my… pic.twitter.com/DYCo369qtj
