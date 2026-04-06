Αντετοκούνμπο: «Δεν έχω χάσει ποτέ καμία μέρα δουλειάς»

antetokounmpo_instagram_giannis_an34
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω δημοσίευσης στο instagram, ανάρτησε μια φωτογραφία, αφήνοντας σπόντες στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μπακς επικράτησαν των Γκρίζλις με 131-115, με τον Γιάννη Αντετκούνμπο να μένει εκτός για ακόμη ένα παιχνίδι.

Ο «Greek Freak» μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες που κάνει προπόνηση, χαμογελώντας και έγραψε στη λεζάντα: «Ποτέ δεν έχω χάσει καμία μέρα δουλειάς. Καλύτερα ρωτήστε εμένα».

Με αυτό τον τρόπο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για ακόμη μία φορά την ενόχλησή του, για την απόφαση των Μπακς να μην τον αφήνουν να αγωνιστεί μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

 

@Photo credits: instagram_giannis_an34
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

