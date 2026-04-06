Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω δημοσίευσης στο instagram, ανάρτησε μια φωτογραφία, αφήνοντας σπόντες στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μπακς επικράτησαν των Γκρίζλις με 131-115, με τον Γιάννη Αντετκούνμπο να μένει εκτός για ακόμη ένα παιχνίδι.

Ο «Greek Freak» μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες που κάνει προπόνηση, χαμογελώντας και έγραψε στη λεζάντα: «Ποτέ δεν έχω χάσει καμία μέρα δουλειάς. Καλύτερα ρωτήστε εμένα».

Με αυτό τον τρόπο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για ακόμη μία φορά την ενόχλησή του, για την απόφαση των Μπακς να μην τον αφήνουν να αγωνιστεί μέχρι το φινάλε της σεζόν.