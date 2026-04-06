Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπακς με τους Γκρίζλις, ο Άλεξ συνεργάστηκε με τον Θανάση Αντετοκούνμπο σε ένα φοβερό στιγμιότυπο που... τρέλανε τον Γιάννη.

Ένα από τα highlights της αναμέτρησης δημιούργησαν τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπακς με τους Γκρίζλις.

Συγκεκριμένα σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είδε τον Θανάση ελεύθερο κάτω από τη ρακέτα των Γκρίζλις και του ύψωσε την μπάλα για ένα alley-oop κάρφωμα.

Ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας την έπιασε και κάρφωσε εμφατικά, προσφέροντας ένα φοβερό στιγμιότυπο που... τρέλανε και τον Γιάννη από τον πάγκο.

Στη συνέχεια τα αδέλφια Αντετοκούνμπο πανηγύρισαν έξαλλα τη φάση.

Δείτε τη συνεργασία:

ALEX TO THANASIS FOR THE ANTETOKOUNMPO OOP! pic.twitter.com/5NvzRY5Kbu April 5, 2026