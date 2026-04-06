Μπακς: Το τομερό alley-oop του Θανάση με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο
Ένα από τα highlights της αναμέτρησης δημιούργησαν τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπακς με τους Γκρίζλις.
Συγκεκριμένα σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είδε τον Θανάση ελεύθερο κάτω από τη ρακέτα των Γκρίζλις και του ύψωσε την μπάλα για ένα alley-oop κάρφωμα.
Ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας την έπιασε και κάρφωσε εμφατικά, προσφέροντας ένα φοβερό στιγμιότυπο που... τρέλανε και τον Γιάννη από τον πάγκο.
Στη συνέχεια τα αδέλφια Αντετοκούνμπο πανηγύρισαν έξαλλα τη φάση.
Δείτε τη συνεργασία:
ALEX TO THANASIS FOR THE ANTETOKOUNMPO OOP! pic.twitter.com/5NvzRY5Kbu— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 5, 2026
CHEST BUMP ME BROTHA pic.twitter.com/AQ5XyRVWmN— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 5, 2026
