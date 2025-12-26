Καμπενγκέλε: Το «έσταξε» από το κέντρο

Καμπενγκέλε: Το «έσταξε» από το κέντρο

Newsroom
kabengele
Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε ευστόχησε σε ένα αδιανόητο σουτ από το κέντρο του γηπέδου, στην αναμέτρηση της Ντουμπάι BC με την Κρκα για την Αδριατική λίγκα.

Η Ντουμπάι BC φιλοξένησε την Κρκα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της ABA Liga.

Στο φινάλε της πρώτης περιόδου και ενώ το σκορ ήταν 24-16 υπέρ των γηπεδούχων ο Καμπενγκέλε, βρέθηκε με την μπάλα στα χέρια και τρία δευτερόλεπτα να απομένουν.

Χωρίς να το σκεφτεί ο Καναδός, πραγματοποίησε τρεις ντρίμπλες και έφτασε περίπου στο κέντρο και πέταξε την μπάλα λίγο πίσω από το logo, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Δείτε Επίσης

Μπακς: Ενδιαφέρον για Πόρτερ Τζούνιορ
porter

Δείτε το buzzer - beater του Καμπενγκέλε:

 

@Photo credits: Twitter/dubai.basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     