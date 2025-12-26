Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε ευστόχησε σε ένα αδιανόητο σουτ από το κέντρο του γηπέδου, στην αναμέτρηση της Ντουμπάι BC με την Κρκα για την Αδριατική λίγκα.

Η Ντουμπάι BC φιλοξένησε την Κρκα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της ABA Liga.

Στο φινάλε της πρώτης περιόδου και ενώ το σκορ ήταν 24-16 υπέρ των γηπεδούχων ο Καμπενγκέλε, βρέθηκε με την μπάλα στα χέρια και τρία δευτερόλεπτα να απομένουν.

Χωρίς να το σκεφτεί ο Καναδός, πραγματοποίησε τρεις ντρίμπλες και έφτασε περίπου στο κέντρο και πέταξε την μπάλα λίγο πίσω από το logo, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Δείτε το buzzer - beater του Καμπενγκέλε: