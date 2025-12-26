Καμπενγκέλε: Το «έσταξε» από το κέντρο
Η Ντουμπάι BC φιλοξένησε την Κρκα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της ABA Liga.
- Η διοίκηση της Παρτίζαν μετέθεσε το δείπνο με Πενιαρόγια για να μην συναντήσει τον Ομπράντοβιτς!
- Αυτοί σφυρίζουν την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL
- Επίσημο: Την Τρίτη 30/12 ο αγώνας του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι
Στο φινάλε της πρώτης περιόδου και ενώ το σκορ ήταν 24-16 υπέρ των γηπεδούχων ο Καμπενγκέλε, βρέθηκε με την μπάλα στα χέρια και τρία δευτερόλεπτα να απομένουν.
Χωρίς να το σκεφτεί ο Καναδός, πραγματοποίησε τρεις ντρίμπλες και έφτασε περίπου στο κέντρο και πέταξε την μπάλα λίγο πίσω από το logo, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Δείτε ΕπίσηςΜπακς: Ενδιαφέρον για Πόρτερ Τζούνιορ
Δείτε το buzzer - beater του Καμπενγκέλε:
WHEN A CENTER HITS A HALF-COURT BUZZER! 😮— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 26, 2025
Kabengele from way downtown at the horn! 🎯#ABALiga @dubaibasket pic.twitter.com/HWh97LJF2h
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.