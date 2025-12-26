Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής
Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL για το 2025 είναι γεγονός!
Η χρονιά κλείνει και οδεύοντας προς την 12η «στροφή» στο ελληνικό πρωτάθλημα γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο (27-28/12), καθώς και την Τρίτη (30/12).
Θυμίζουμε, το παιχνίδι του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό στο Κλειστό του «Αγίου Θωμά», θα γίνει την Τρίτη (30/12, 18:30), λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α στους «πράσινους».
Αναλυτικά οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 27/12
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Η Hotels Collection-Μύκονος Betsson Αγραφιώτης-Τσάνταλη-Μπακάλης (Κουούρης)
Sunel Arena 16.00 ΑΕΚ-Άρης Betsson Πιτσίλκας-Μαγκλογιάννης-Αναστασιάδης Β. (Ηπιώτης)
Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-Πανιώνιος Cosmorama Travel Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Μηλαπίδης (Λαζαρίδης)
Κυριακή 28/12
Γ. Μπουρούσης 13.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαρτινάκος-Λόρτος (Μανασής)
Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Προμηθέας Π. ΒΙΚΟΣ Cola Τσαρούχα-Τσολάκος-Αγγελής (Παυλόποιυλος)
Τρίτη 30/12
Αγ. Θωμά 18.30 Μαρούσι Chery-Παναθηναϊκός AKTOR Τηγάνης-Μαρινάκης-Καραπαπάς (Γολεγού)
