Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL για το 2025 είναι γεγονός!

Η χρονιά κλείνει και οδεύοντας προς την 12η «στροφή» στο ελληνικό πρωτάθλημα γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο (27-28/12), καθώς και την Τρίτη (30/12).

Θυμίζουμε, το παιχνίδι του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό στο Κλειστό του «Αγίου Θωμά», θα γίνει την Τρίτη (30/12, 18:30), λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α στους «πράσινους».

Αναλυτικά οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27/12

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Η Hotels Collection-Μύκονος Betsson Αγραφιώτης-Τσάνταλη-Μπακάλης (Κουούρης)

Sunel Arena 16.00 ΑΕΚ-Άρης Betsson Πιτσίλκας-Μαγκλογιάννης-Αναστασιάδης Β. (Ηπιώτης)

Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-Πανιώνιος Cosmorama Travel Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Μηλαπίδης (Λαζαρίδης)

Κυριακή 28/12

Γ. Μπουρούσης 13.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαρτινάκος-Λόρτος (Μανασής)

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Προμηθέας Π. ΒΙΚΟΣ Cola Τσαρούχα-Τσολάκος-Αγγελής (Παυλόποιυλος)

Τρίτη 30/12

Αγ. Θωμά 18.30 Μαρούσι Chery-Παναθηναϊκός AKTOR Τηγάνης-Μαρινάκης-Καραπαπάς (Γολεγού)