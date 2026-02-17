Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντουμπάι BC με την Μπόσνα και είναι αμφίβολος για τη Σερβία ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου.

Η Ντουμπάι BC επιβλήθηκε της Μπόσνα με (100-82) για την 17η αγωνιστική της Aba Liga, ωστόσο είδε τον Αλέκσα Αβράμοβιτς να τραυματίζεται και να αποχωρεί από την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος γκαρντ ένιωσε ενοχλήσεις στα μέσα του τελευταίου δεκάλεπτου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα.

Σύμφωνα με το «SportKlub» ο 31χρονος παίκτης είναι αμφίβολος και για τα παιχνίδια της Εθνικής Σερβίας κόντρα στην Τουρκία (27/02-02/03), ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αν και εφόσον βρίσκεται στις κλήσεις από την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Αβράμοβιτς τελείωσε την αναμέτρηση κόντρα στην Μπόσνα με 8 πόντους, την ώρα που στη σεζόν μετράει κατά μ.ο 10.1 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 15 αναμετρήσεις στην EuroLeague.