Μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία της με τον Έλι Οκόμπο, η Dubai είναι πολύ κοντά στο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την περιφέρειά της με την απόκτηση του Αντρέας Ομπστ.

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον κορυφαίο σουτέρ της Euroleague, Αντρέας Ομπστ είναι η Dubai BC, όπως τουλάχιστον μεταδίδει ΜΜΕ της Ισπανίας και συγκεκριμένα το «encestando.es».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Dubai που προφανώς δεν έχει κανένα πρόβλημα να απλώσει πολλά εκατομμύρια ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία της με τον Έλι Οκόμπο -θέμα το οποίο αποκάλυψε επίσης το εν λόγω Μέσο- είσαι σε προχωρημένες συζητήσεις και με τον Γερμανό σουτέρ.

Ο Αντρέας Ομπστ που πραγματοποιεί εξαιρετικές σεζόν τα τελευταία χρόνια τόσο με την εθνική Γερμανίας, όσο και με την Μπάγερν Μονάχου είναι έτοιμος να κεφαλοποιήσει αυτή την παρουσία του και να ενταχθεί σε μία από τις πιο οικονομικά ισχυρές ομάδες, που το καλοκαίρι του 2025 απέκτησε παίκτες όπως ο Μούσα, Μπέρτανς, Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε.

Ο 30χρονος γκαρντ έχει τη φετινή σεζόν 15,5 πόντους μέσο όρο στη Euroleague με 41% από τη γραμμή του τριπόντου.