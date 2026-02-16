Αντρέας Ομπστ: Κοντά στην Dubai
Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον κορυφαίο σουτέρ της Euroleague, Αντρέας Ομπστ είναι η Dubai BC, όπως τουλάχιστον μεταδίδει ΜΜΕ της Ισπανίας και συγκεκριμένα το «encestando.es».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Dubai που προφανώς δεν έχει κανένα πρόβλημα να απλώσει πολλά εκατομμύρια ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία της με τον Έλι Οκόμπο -θέμα το οποίο αποκάλυψε επίσης το εν λόγω Μέσο- είσαι σε προχωρημένες συζητήσεις και με τον Γερμανό σουτέρ.
Ο Αντρέας Ομπστ που πραγματοποιεί εξαιρετικές σεζόν τα τελευταία χρόνια τόσο με την εθνική Γερμανίας, όσο και με την Μπάγερν Μονάχου είναι έτοιμος να κεφαλοποιήσει αυτή την παρουσία του και να ενταχθεί σε μία από τις πιο οικονομικά ισχυρές ομάδες, που το καλοκαίρι του 2025 απέκτησε παίκτες όπως ο Μούσα, Μπέρτανς, Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε.
Ο 30χρονος γκαρντ έχει τη φετινή σεζόν 15,5 πόντους μέσο όρο στη Euroleague με 41% από τη γραμμή του τριπόντου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.