Μπακς: Ενδιαφέρον για Πόρτερ Τζούνιορ
Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, διανύει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς.
Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος φόργουορντ, μετράει 25.7 πόντους, με 7.3 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 24 αγώνες και αυτά τα νούμερα είναι μακράν τα καλύτερα της θητείας του στο NBA.
Μπακς, Πίστονς και Γουόριορς, έχουν μπει στο «κόλπο» για την απόκτηση του Αμερικανού, μέσω ανταλλαγής.
Τα «ελάφια» δείχνουν για ακόμα μία φορά έμπρακτα πως είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα «πάντα», προκειμένου να ενισχυθούν και να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Έβαν Σίντερι, οι Νετς έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Πόρτερ, με την προϋπόθεση πως θα αρκεστούν με μελλοντικά draft picks και νεαρούς παίκτες, αφού είναι ένας οργανισμός που βρίσκεται σε περίοδο «ανοικοδόμησης».
The Bucks, Pistons and Warriors are among the teams who have checked in with the Nets on Michael Porter Jr.— Evan Sidery (@esidery) December 26, 2025
Brooklyn appears open to listening on Porter trade talks involving prospects and draft capital.
Producing a career-best season in Brooklyn, Porter is garnering interest. pic.twitter.com/aV2Lzctgdt
