Η Ντουμπάι επικράτησε (100-82) της Μπόσνα για την 17η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας με πρωταγωνιστές τους Καμπενγκέλε-Μούσα.

Επίδειξη δύναμης έκανε η Ντουμπάι απέναντι στη Μπόσνα επικρατώντας με 100-82 για την 17η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας (ABA League). Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς που είναι σε συζητήσεις με τον Αντρέας Όμπστ δεν συνάντησε καμία αντίσταση από τον αντίπαλο και με τους Μφιοντού Καμπενγκέλε (21 πόντους, 7 ριμπάουντ) και Ντζάναν Μούσα (15 πόντους) έκανε περίπατο. Ο Μάικλ Γιανγκ με 20 πόντους ξεχώρισε από την Μπόσνα, αλλά δεν ήταν αρκετό για να επιτρέψει στην ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Η Ντουμπάι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε το «πάνω χέρι» (21-17 στο 10’) και δεν απειλήθηκε καθόλου από τον αντίπαλο στηριζόμενη στους Καμπενγκέλε και Μούσα. Η Μπόσνα προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με τον Μάικλ Γιάνγκ αλλά ήταν απελπιστικά μόνος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-17, 45-35, 70-58, 100-82.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 10, Αβράμοβιτς 8 (2/4 τριπ.), Αμπάς 2 (5 ριμπ.), Πρέπελιτς 9 (3/4 τριπ., 5 ασίστ), Άντερσον 9 (3/4 τριπ., 4 ασίστ), Μούσα 15 (1/5 τριπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.), Καμπενγκέλε 21 (4/5 τριπ., 7 ριμπ., 1 κλεψ.), Άρμστρονγκ 2, Ράιτ 13 (4 ριμπ., 8 ασίστ), Καμένιας 11 (7 ριμπ.).

ΜΠΟΣΝΑ (Πάσαλιτς): Γιάνγκ 20 (2/4 τριπ.), Άτιτς 11 (1/4 τριπ.), Χαλίλοβιτς 10 (5 ριμπ., 3 ασίστ), Μανοΐλοβιτς 2, Σάλιτς, Τζέσαρ 4 (7 ριμπ., 3 ασίστ), Κάρθερς 10 (2 ριμπ, 10 ασίστ, 1 κλεψ.), Ζούμπατς 2, Κοβάσεβιτς 12 (2/3 τριπ.), Πλάμερ 11 (3/8 τριπ.).

