Η Αρμάνι Μιλάνο έχει μπει στο προσκήνιο και τις συζητήσεις του NBA Europe, για να είναι η μία ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στη νέα λίγκα.

Το NBA Europe, έχει μπει για τα καλά στο προσκήνιο, με τον Μαρκ Τέιτουμ (αναπληρωτής επιτροπής του NBA), να αναφέρει πως η Αρμάνι Μιλάνο είναι η μία ομάδα από την Ιταλία που έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή της.

Μιλώντας στην Gazzeta dello Sport, ανέφερε χαρακτηριστικά, πως η Ρόμα και η Ίντερ, ήταν απλά παραδείγματα και η συμμετοχή μεγάλων ομάδων δεν ήταν αποκλειστική.

Επίσης, έθιξε το θέμα των εγκαταστάσεων και πως για να συμμετάσχει ευρωπαϊκή ομάδα, θα πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, προκειμένου να μπει στη νέα λίγκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τέιτουμ για την Αρμάνι Μιλάνο:

«Ναι, απολύτως είμαστε σε συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, όταν ανέφερα τη Μιλάνο ήταν απλώς ένα παράδειγμα. Πρόσφατα το συζήτησα και με τον Έτορε Μεσίνα και είμαστε στην ίδια σελίδα. Είμαστε σε συνομιλίες με πολλές ομάδες».