Eurobasket Women: Ο οικονομικός αντίκτυπος της διοργάνωσης
Λίγο πριν τελειώσει το 2025, η Nielsen, πραγματοποίησε μία έρευνα, που έβγαλε τον οικονομικό αντίκτυπο του Eurobasket Women, που διεξήχθη το καλοκαίρι.
Οι πόλεις που φιλοξένησαν τη διοργάνωση ήταν ο Πειραιάς, η Μπολόνια, το Μπρνο και το Αμβούργο, με την τελική φάση να πραγματοποιείται στη χώρα μας.
Βάσει των στοιχείων που έγιναν γνωστά από τη Nielsen Sports, υπήρχε ξεκάθαρη αύξηση όσον αφορά τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο που ανήλθε στα 40.9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό συνεπήχθη με αύξηση 95% σε σύγκριση με το 2023 που είχε γίνει σε Σλοβενία και Ισραήλ.
Ο καθαρά οικονομικός αντίκτυπος ήταν 33.3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όσον αφορά καθαρά τα Μ.Μ.Ε, ήταν στα επτά εκατομμύρια.
Τέλος το όφελος του κοινωνικού αντίκτυπου ανήλθε στις 723 χιλιάδες.
Η ανάλυση του οικονομικού και του κοινωνικού αντίκτυπου σε συνδυασμό με τις προβολές στα Μέσα Ενημέρωσης ανά πόλη έβγαλαν ως πρώτη τον Πειραιά.
Η τελική φάση που διεξήχθη στο ΣΕΦ, είχε μεγαλύτερο μερίδιο , με τον Πειραιά να συγκεντρώνει περίπου 20.9 εκατομμύρια ευρώ, που μεταφράζεται σε 52% συνολικού impact.
