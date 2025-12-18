Ο Γιώργος Κούβαρης εξήγησε στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά ψηλό, ενώ στάθηκε και στα όσα ακούγονται για τον Γκριγκόνις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» ο Γιώργος Κούβαρης ανέφερε το ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες της Euroleague για τον Μάριους Γκριγκόνις.

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι έχουν ρωτήσει για το status του ομάδες από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση αλλά υπογράμμισε ότι δεν τίθεται, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, θέμα αποχώρησης του Λιθουανού γκαρντ/φόργουορντ.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου έως το τέλος του ημερολογιακού έτους και στάθηκε στο γεγονός ότι έχουν ήδη οι «πράσινοι» ξεχωρίσει 1-2 περιπτώσεις σέντερ για την δεδομένη ενίσχυσή τους.