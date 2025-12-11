Ο Μόντε Μόρις έρχεται στον Ολυμπιακό κουβαλώντας μία καριέρα οκτώ ετών στο NBA. Ποια ήταν η φετινή του επίδοση με τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς;

Ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα παίρνοντας εισιτήριο χωρίς επιστροφή για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ένας ακόμη NBAer με την δική του ξεχωριστή καριέρα και ιστορία θα κάνει το υπερατλαντικό άλμα για να δώσει νέα πνοή στη EuroLeague.

Μπασκετικό IQ και σωστές αποφάσεις μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ είναι τα στοιχεία εκείνα που τον έκαναν να ξεχωρίσει κι ακόμα κι αν η πορεία του στον «μαγικό» κόσμο του NBA έμοιαζε να... σβήνει, μία νέα ευκαιρία τον περιμένει στη γηραιά ήπειρο.

Με συνολικά 426 συμμετοχές στο NBA, ο Μόρις είχε κατά μέσο όρο 9,4 πόντους, 3,6 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ. Ακόμη κι αν φέτος δεν είχε τα στατιστικά των προηγούμενων χρόνων, η ποιότητά του δεν αλλάζει. Το story με τους Πέισερς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «άδοξο» καθώς, λίγο πριν από την έναρξη της regular season, στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι Πέισερς τον «έκοψαν», δύο μέρες μετά τη σύναψη μη εγγυημένης συμφωνίας μαζί του. Μετά το σκηνικό ανατράπηκε του προσέφεραν συμβόλαιο, ωστόσο δεν κράτησε για πολύ, αφού μετά από μόλις έξι συμμετοχές αφέθηκε ελεύθερος.

Σε αυτά τα 6 ματς με την ομάδα της Ιντιανάπολις κατέγραψε μέσο όρο 3 πόντους, 1,5 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής ανά ματς με παρουσία κυρίως ως ρολίστας από τον πάγκο.

Τα στατιστικά του

Στον αγώνα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς (18/11), είχε 2 λεπτά συμμετοχής, με 1/1 σουτ για 2 πόντους.

Κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς (16/11) έπαιξε 5 λεπτά, με 1 πόντο από 1/2 βολές.

Με Φοίνιξ (14/11) και Γιούτα (12/11), μέτρησε 10 και 12 λεπτά αντίστοιχα, με 2 πόντους σε κάθε ματς, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ συνολικά.

Στον αγώνα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (10/11) είχε την πιο ενεργή εμφάνισή του, μένοντας 20 λεπτά στο παρκέ με 8 πόντους, 4 ασίστ και 2/3 τρίποντα.

Στο πρώτο του ματς με τους Ντένβερ Νάγκετς (9/11) σημείωσε 3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 15 λεπτά συμμετοχής.

Τώρα, ο Μοντέ Μόρις ετοιμάζεται να κάνει το υπερατλαντικό άλμα για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό κουβαλώντας τη μοναδική του ιστορία και την εμπειρία του από το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.