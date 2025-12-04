O Μάρεϊ είχε κέφια κόντρα στους Πέισερς με 52 πόντους και οι Νάγκετς επικράτησαν με 135-120.

Φοβερά πράγματα από τον Μάρεϊ που θύμισε τα παλιά. Ο Καναδός γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 52 πόντους και έτσι οι Νάγκετς επικράτησαν με 135-120 των Πέισερς.

Επιπλέον είχε 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Γιόκιτς τελείωσε με 24 πόντους, 13 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Σιάκαμ είχε 23 πόντους. Στους 16 πόντους και τις 7 ασίστ σταμάτησε ο Νέμπχαρντ.

Στο 15-6 βρέθηκε το Ντένβερ, ενώ στο 4-18 έπεσαν οι Πέισερς που απογοητεύουν σε μια σεζόν που δεν έχουν τον Χαλιμπέρτον που παραμένει τραυματίας μετά την άτυχη στιγμή του στο Game 7 των περσινών τελικών του ΝΒΑ.