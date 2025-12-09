Οι Πέισερς σημείωσαν την 6η φετινή τους νίκη κερδίζοντας στην Ιντιανάπολις τους Σακραμέντο Κινγκς με 116-105 χάρη στους Νέμπχαρτ, Μάθουριν και Σιάκαμ.

Ολοένα και ανεβάζουν στροφές οι Ιντιάνα Πέισερς καθώς έφτασαν αισίως στις τέσσερις νίκες στα έξι τελευταία τους παιχνίδια! Η ομάδα της Ιντιανάπολις μπορεί να έχει πολλές και σοβαρές απουσίες αλλά δεν το βάζει κάτω.

Απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς ευτύχησε να έχει τρεις παίκτες σε μεγάλη βραδιά οι οποίοι και έκαναν την μεγαλύτερη διαφορά. Πρώτος και καλύτερος ο Άντριου Νέμπχαρτ, ο οποίος «γέμισε» την στατιστική του με double double καθώς σε 33 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 28 πόντους με 8/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/8 βολές, 12 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ο Μπένεκτιτ Μάθουριν τον ακολούθησε στο σκοράρισμα με 25 πόντους και 4/9 τρίποντα ενώ ο Πασκάλ Σιάκαμ μέτρησε από τη πλευρά του 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στον αντίποδα στις 6 νίκες έμειναν οι Κινγκς οι οποίοι έχουν μόλις 3-11 ρεκόρ μακριά από το Σακραμέντο. Με αυτήν την ήττα πήγε... στράφι το triple double του Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος είχε 24 πόντους (8/13 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/4 βολές), 14 ασίστ και 12 ριμπάουντ, ενώ οι ΝτεΡόζαν και Λαβίν πρόσθεσαν από 20 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-23, 66-51, 92-88, 116-105.