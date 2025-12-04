Αντετοκούνμπο: Οι Σπερς θέλουν να τον βάλουν δίπλα στον Γουεμπανιάμα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια περίεργη κίνηση, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του! Και όπως αναμενόταν αυτή η απόφαση σήκωσε... καπνό για το αν ο Έλληνας σταρ θα αποχωρήσει από το Μιλγουόκι.
Πάντως ο Ντοκ Ρίβερς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη με 113-109 επί των Πίστονς και σε ματς που τραυματίστηκε ο Έλληνας σταρ, ανέφερε πως δεν έχει ζητήσει ποτέ ανταλλαγή ο Γιάννης. Ακόμα και έτσι όμως υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα για το μέλλον του Greek Freak.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Dallas Hoops Journal, οι Σπερς αναμένεται να μπουν πολύ δυνατά στη μάχη απόκτησης του μέσω trade με σκοπό να τον βάλουν δίπλα στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Ένα πακέτο που θα περιελάμβανε τους Στεφόν Καστλ, Ντίλαν Χάρπερ, Ντέβιν Βασέλ και κάποιο pick θα μπορούσε να φέρει τον Γιάννη στο Σαν Αντόνιο
REPORT: The San Antonio Spurs are expected to ‘aggressively pursue’ Gianni’s Antetokounmpo in a trade with Milwaukee, to pair him with Victor Wembanyama, according to @DALHoopsJournal.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 4, 2025
A package that includes players like Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, & draft… pic.twitter.com/GQd4buwkLb
