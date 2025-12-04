O Γιάννης τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν με 113-109 των Πίστονς.

Σημαντική νίκη για τους Μπακς σε ένα ματς που έχασαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από νωρίς. Ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και αποχώρησε, όμως τα ελάφια έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 113-109 μιας εκ των κορυφαίων ομάδων στην Ανατολή φέτος, των Πίστονς..

Status alert: Giannis Antetokounmpo (leg) headed to locker room Wednesday.



He appeared to suffer a non-contact injury.pic.twitter.com/RIb8hGma50 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 4, 2025

Νίκη μετά από 8 σερί ήττες

Το Μιλγουόκι κατάφερε να πανηγυρίσει σε ματς μετά από οκτώ σερί ήττες σε μια περίοδο που υπάρχουν ερωτήματα και με το μέλλον του Έλληνα σταρ, ο οποίος κατέβασε τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το instagram, κρατώντας μόνο εκείνες με τους τίτλους.

Τα ελάφια ανέβασαν την απόδοση τους στην τέταρτη περίοδο και έτσι κατάφεραν να υποτάξουν μια εξαιρετική ομάδα που φέτος δείχνει πως μπορεί να φτάσει μακριά.

O Γιάννης πρόλαβε να μετρήσει 2 πόντους, 1 ασίστ και 1 ριμπάουντ το διάστημα που πάτησε παρκέ, ενώ ο Πόρτερ ήταν κορυφαίος με 26 πόντους και 7 ασίστ. Καλό ματς και ο Ρόλινς με 22 πόντους και 8 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Χάρις είχε 20 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο ηγέτης Κάνινγχαμ τελείωσε με 17 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ την αναμέτρηση.

Το Ντιτρόιτ έπεσε στο 17-5, ενώ οι Μπακς πήγαν στο 10-13 και συνεχίζουν την προσπάθεια για άνοδο στη βαθμολογία.