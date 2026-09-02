Ο Γουεμπανιάμα έμεινε έκπληκτος με τα ratings στο NBA2K27: «Ανήκουστο»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έμεινε έκπληκτος με το rating που του έβαλαν στην ευκινησία στο NBA2K27.

Τη σεζόν που μας πέρασε έφτασε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ με τους Σπερς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, εκεί όπου ηττήθηκε από τους Νικς. Ο Γάλλος σέντερ που μάγεψε με τη Γαλλία στα παράθυρα του Παγκοσμίου, τρελάθηκε με το πως τον βαθμολόγησαν στο ΝΒΑ2Κ27.

O Wemby δεν μπορούσε να πιστέψει πως στο γνωστό video game έχει ευκινησία μόλις 69 στο rating, ενώ είναι για πολύ παραπάνω σε αυτό τον τομέα, κάτι που δείχνουν και τα πολλά videos που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς.

Επίσης δεν δείχνει να συμφωνεί με το 64 rating στην ταχύτητα, αλλά και με το 90 στο standing dunk. Σίγουρα δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που είδε και ίσως δώσει απαντήσεις στο παρκέ.