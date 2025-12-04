Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Δεν έχει ζητήσει ποτέ ανταλλαγή»

Ο Ντοκ Ρίβερς πήρε θέση για τα σενάρια που ήθελαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει ζητήσει ανταλλαγή.

O Γιάννης Aντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς και στάθηκε άτυχος για άλλη μια φορά μέσα στη σεζόν.

Οι Μπακς πάντως πήραν τη νίκη με 113-109., με το Μιλγουόκι να ενημερώνει τον κόσμο πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα, κάτι που έρχεται λίγες μέρες μετά την επιστροφή του Greek Freak στα παρκέ.

Πάντως τις τελευταίες ώρες και μετά την απόφαση του Γιάννη να κατεβάσει φωτογραφίες των Μπακς από το instagram, φούντωσαν τα σενάρια για ανταλλαγή. Ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει trade από τους Μπακς πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν.

Όμως ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για το θέμα και τόνισε πως ο Έλληνας σταρ δεν έχει ζητήσει ποτέ ανταλλαγή. «Ο Γιάννης δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή. Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Αυτό που εξακολουθώ να λέω είναι ότι πάω στην πηγή. Μιλάω στην πηγή κάθε μέρα. Αγαπάει το Μιλγουόκι και τους Μπακς», ανέφερε ο προπονητής των ελαφιών.