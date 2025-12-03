Αντετοκούνμπο - Γουεμπανιάμα: Το trade που θα τους έκανε συμπαίκτες!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια περίεργη κίνηση, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του! Και όπως αναμενόταν αυτή η απόφαση σήκωσε... καπνό για το αν ο Έλληνας σταρ θα αποχωρήσει από το Μιλγουόκι.
Το Gazzetta μέσω poll έδωσε την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν σε ποια ομάδα θα ήθελαν να τον δουν. Μέσα στη λίστα υπάρχουν και οι Σπερς που αποτελούν έναν ιδιαίτερα δελεαστικό προορισμό, αν σκεφτεί κανείς πως στο μέλλον μπορούμε να απολαύσουμε δίδυμο Γιάννη-Γουεμπανιάμα.
Μάλιστα το Bleacher Report πριν λίγους μήνες είχε φτιάξει το πακέτο που θα μπορούσε να πείσει τους Μπακς να πουν το ναι στους Σπερς για να γίνει το blockbuster trade.
Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό; Αν οι Σπερς έδιναν στα ελάφια τους Μπαρνς, Καστλ, Κέλντον Τζόνσον, Σόχαν, ένα πικ του πρώτου γύρου του 2027 και ένα πικ του πρώτου γύρου του 2031 με σκοπό να φέρουν στο Σαν Αντόνιο τον Αντετοκούνμπο!
Οι Σπερς έχουν τα assets για να πείσουν τους Μπακς και μένει να δούμε αν θα τραβήξουν τη σκανδάλη για να συνθέσουν ένα από τα πιο κυριαρχικά διδυμα στην ιστορία της λίγκας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.