Οι Σπερς είναι ικανοί να δώσουν δελεαστικά ανταλλάγματα για να φέρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Σαν Αντόνιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια περίεργη κίνηση, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του! Και όπως αναμενόταν αυτή η απόφαση σήκωσε... καπνό για το αν ο Έλληνας σταρ θα αποχωρήσει από το Μιλγουόκι.

Το Gazzetta μέσω poll έδωσε την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν σε ποια ομάδα θα ήθελαν να τον δουν. Μέσα στη λίστα υπάρχουν και οι Σπερς που αποτελούν έναν ιδιαίτερα δελεαστικό προορισμό, αν σκεφτεί κανείς πως στο μέλλον μπορούμε να απολαύσουμε δίδυμο Γιάννη-Γουεμπανιάμα.

Μάλιστα το Bleacher Report πριν λίγους μήνες είχε φτιάξει το πακέτο που θα μπορούσε να πείσει τους Μπακς να πουν το ναι στους Σπερς για να γίνει το blockbuster trade.

Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό; Αν οι Σπερς έδιναν στα ελάφια τους Μπαρνς, Καστλ, Κέλντον Τζόνσον, Σόχαν, ένα πικ του πρώτου γύρου του 2027 και ένα πικ του πρώτου γύρου του 2031 με σκοπό να φέρουν στο Σαν Αντόνιο τον Αντετοκούνμπο!

Οι Σπερς έχουν τα assets για να πείσουν τους Μπακς και μένει να δούμε αν θα τραβήξουν τη σκανδάλη για να συνθέσουν ένα από τα πιο κυριαρχικά διδυμα στην ιστορία της λίγκας.