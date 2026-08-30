Μπαρνς: Αγόρασε τράπεζα ο παίκτης των Σπερς
Δραστήριος και εκτός παρκέ ο Χάρισον Μπαρνς! Ο 34χρονος αθλητής των Σαν Αντόνιο Σπερς αγόρασε τράπεζα στην Αϊόβα βάζοντας βαθιά το... χέρι στην τσέπη σε μια επένδυση που έφτασε τα 25 εκατ. δολάρια.
Συγκεκριμένα, ο έμπειρος φόργουορντ των Σπιρουνιών έγινε ιδιοκτήτης της Community State Bank, μιας κοινοτικής τράπεζας στην Αϊόβα. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρωταθλητής του 2015 με τους Γουόριορς επεκτάθηκε και πέρα από τον χώρο του μπάσκετ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπαρνς κατάγεται από την Αϊόβα και το... μικρόβιο των χρηματοοικονομικών υπάρχει μέσα του εδώ και χρόνια.
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον τραπεζικό κλάδο και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα της Iowa School of Banking. Μάλιστα, ο ίδιος έχει μεγάλες βλέψεις για το εν λόγω εγχείρημα και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ένα vanity project. Θέλουμε να γίνουμε η επόμενη μεγάλη τράπεζα της Αϊόβα».
NBA veteran Harrison Barnes just bought a small Iowa bank — putting in $25M of his own money.— Paul Davis (@The_Bank_Slate) August 28, 2026
We discussed why he did it, his "Dream Team" board, and what 14 years in NBA locker rooms taught him about banking.
Full Q&A in Monday's Bank Slate.https://t.co/YXXhG8es77 pic.twitter.com/IjRRfo9dSS
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