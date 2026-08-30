Ο Χάρισον Μπαρνς δαπάνησε 25 εκατομμύρια δολάρια σε τράπεζα της Αϊόβα αναπτύσσοντας έτσι τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Δραστήριος και εκτός παρκέ ο Χάρισον Μπαρνς! Ο 34χρονος αθλητής των Σαν Αντόνιο Σπερς αγόρασε τράπεζα στην Αϊόβα βάζοντας βαθιά το... χέρι στην τσέπη σε μια επένδυση που έφτασε τα 25 εκατ. δολάρια.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος φόργουορντ των Σπιρουνιών έγινε ιδιοκτήτης της Community State Bank, μιας κοινοτικής τράπεζας στην Αϊόβα. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρωταθλητής του 2015 με τους Γουόριορς επεκτάθηκε και πέρα από τον χώρο του μπάσκετ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπαρνς κατάγεται από την Αϊόβα και το... μικρόβιο των χρηματοοικονομικών υπάρχει μέσα του εδώ και χρόνια.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον τραπεζικό κλάδο και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα της Iowa School of Banking. Μάλιστα, ο ίδιος έχει μεγάλες βλέψεις για το εν λόγω εγχείρημα και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ένα vanity project. Θέλουμε να γίνουμε η επόμενη μεγάλη τράπεζα της Αϊόβα».